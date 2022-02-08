Український суд арештував ще 14 російських літаків за польоти в окупований Крим

Херсонський міський суд наклав арешт одразу на 14 літаків російського авіаперевізника. Вони здійснювали пасажирські перевезення до тимчасово окупованого Криму.

Авіаперевізника звинувачують у порушенні правил міжнародних польотів за декількома статтями.

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З'ясувалося, що у цьому контексті мовиться про російську авіакомпанію "Газпром авіа". У межах кримінального провадження слідчі встановили, що російський авіаперевізник використовував 14 пасажирських літаків для неправомірного переправлення пасажирів через державний кордон України.

Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства. Ці дії розглядаються прокуратурою автономії як такі, що підривають суверенітет України,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Загалом за клопотанням кримської прокуратури наклали арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

Польоти над окупованим Кримом: що варто знати

Після окупації Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила приналежність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль і забезпечення безпеки на цій ділянці повинен здійснювати тільки "Украерорух".

У 2021 році авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів сплатила Україні 3,7 мільйона гривень штрафу за польоти над тимчасово окупованим Кримом.