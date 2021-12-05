Український супутник "Січ-2-30" готовий до відправки у космос – Техніка війни

Український супутник "Січ-2-30" випробуваний та готовий до старту. Його запускатимуть із майданчика на мисі Канаверал. Звідти рушають майже всі ракети-носії американської SpaceX.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Ракетні комплекси Brimstone та модернізація танка Т-64 БВК

• Малі броньовані катери України укомплектують ракетними комплексами Brimstone. Під час випробувань ракети вразили мішень, що рухалась зі швидкістю 20 вузлів. Міноборони Сполученого Королівства та України обговорили інтеграцію високоточних ракет на кораблях Військово-морських сил України.

• Катери "МБАК" та "Кентавр-ЛК" озброять ракетами Brimstone Sea Spear. Ракета має активну систему радіолокаційного та лазерного наведення. Brimstone оснащені тандемною бойовою частиною і мають надзвукову швидкість близько 450 метрів на секунду.

• Харківський бронетанковий завод вперше глибоко модернізував командирський танк Т-64 БВК. Бойова машина оснащена додатковою камерою спостереження з дальністю виявлення до 2 тисяч метрів. Були замінені і прилади освітлення, засоби зв'язку та комутації.

• Американський БТР M113 оснастили українськими ПТРК від КБ "Луч". Як повідомило видання Defence Blog, бронетранспортери з українськими ракетами демонстрували для іноземних замовників. Під час випробувань всі цілі були успішно знищені.

Зверніть увагу Ми можемо робити те, чого ЗСУ не може, – Герой України Коцюбайло про добровольців

• Українські піхотинці на навчаннях Combined Resolve діятимуть у складі американського батальйону сил BLUFOR. Вперше Збройні Сили України на цих маневрах представлятиме підрозділ, озброєний новітніми зразками бронетехніки вітчизняного виробництва – БТР-4Е, БРЕМ-4РМ та санітарно-евакуаційною машиною БММ.

• Фахівці підприємств Укроборонпрому успішно випробували ракети РС-80. Ударна хвиля, яка рухається не прямолінійно, забезпечує ефективне ураження цілей, зокрема в закритому просторі.

• Поблизу окупованого Криму перевірили готовність важкої артилерії угруповання військ “Південь”. У навчаннях взяли участь обслуги 152-міліметрових гаубиць 2А65 “Мста-Б”. Підрозділи відпрацювали елементи взаємодії та нові методи ведення бойових дій.

Гвинтокрили США та "Бастіони" на Курильських островах

• Перші інструктори бронетанкових і механізованих військ Польщі опанували танки M1A2 Abrams. Тренувалися у навчальному центрі Національної гвардії Айдахо в США.

• Бразилія отримує шведські переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70 NG. Ракетний комплекс ближнього радіуса дії має можливість автоматичного відстежування повітряних об’єктів, що забезпечує високу ймовірність влучання.

• Швейцарія погодила з урядом США умови контракту на закупівлю винищувачів F-35A та системи протиповітряної оборони Patriot. Федеральна рада Швейцарії заявила, що F-35 має найвищі показники за найнижчу ціну.

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• Ізраїль стане першим закордонним покупцем американських гвинтокрилів CH-53K King Stallion. Урядовий комітет, що займається військовими закупівлями, погодив придбання від 10 до 15 нових машин.

• Влада Єгипту почала перемовини з урядом Південної Кореї про можливу організацію ліцензійного виробництва танка K2 Black Panther.

• Словаччина "транзитом" через Польщу перекидає в Литву свої САУ Zuzana 2. Це відбувається в рамках процедур НАТО щодо відпрацювання пересування бойової техніки у кризових ситуаціях.

• Росія розташувала протикорабельні ракетні комплекси "Бастіон" на Курильських островах. Мобільні комплекси призначені для ураження надводних кораблів різних класів та типів.