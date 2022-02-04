Український військовий став зіркою мережі завдяки запальним танцям з передової

Військовий Олександра Колима став справжньою зіркою мережі. Його відео у тіктоці набирають тисячі переглядів.

З таким настроєм, як у десантника Колима, Україна точне переможе агресора. Адже військовий знімає веселі танцювальні відео прямо з передової.

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Ролик військового з танцем під пісню Вітні Г'юстон Queen of the night став вірусним у мережі. Його навіть опублікували на сторінці Збройних сил.

Військовий танцює на передовій: дивіться відео

Реакція користувачів мережі

Користувачі мережі із захопленням переглядають відео та поширюють його. Вони пишуть:

"Ви наші найкращі. Низький уклін, вам, захисники України від рашиської навали";

"Вірю у ЗСУ";

"Закривайте соцмережі – краще вже не буде";

"Наші котики! Дякую за все";

"Якщо когось із Росії дратують українські військові, я хочу нагадати, що не вони нападають, вони захищаються".

Цікаво, що ролик поширюють й іноземці й навіть західні журналісти. Вони пишуть, що навіть у найскладнішій ситуації потрібно вміти розряджатися. Дехто припускає, що так військовий гріється, адже на фоні видно сніг.

Десантник активно веде тікток

Це не єдине відео, яким вражає Олександр. Військовий активно веде тікток й публікує там відео з передової. Один з них навіть набрав понад 1,2 мільйона переглядів.

Дивіться відео десантника, яке набрало понад мільйон переглядів:

Олександра Кулима танцює з побратимом: відео

Дивіться веселе відео військового з передової:

До речі, десантник знімає відео не лише про те, чим займаються військові у вільні хвилини, а й сімейний контент. Зокрема, ролики з танцями його доньок.

Попри інформацію про можливе вторгнення Росії, Збройні сили України готові протистояти агресії та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.