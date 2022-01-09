Український воїн отримав бойову травму на Донбасі: відомий його стан
9 січня 2022 , 17:59Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ООС
Український захисник отримав поранення на Донбасі. Відомо, що травма бойова.
Відповідну інформацію повідомили у фейсбуці Операції об'єднаних сил. Це трапилось 9 січня.
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На Донбасі військовий отримав поранення
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування,
– мовиться у повідомленні.
У відомстві повідомили, що військовослужбовця госпіталізували. Його стан здоров'я – задовільний.
Протягом 9 січня бойовики двічі порушували режим тиші. Зокрема гатили:
- у сторону Попасної – з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів;
- біля Катеринівки – з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.