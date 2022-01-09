Український воїн отримав бойову травму на Донбасі: відомий його стан

Український захисник отримав поранення на Донбасі. Відомо, що травма бойова.

Відповідну інформацію повідомили у фейсбуці Операції об'єднаних сил. Це трапилось 9 січня.

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На Донбасі військовий отримав поранення

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що військовослужбовця госпіталізували. Його стан здоров'я – задовільний.

Протягом 9 січня бойовики двічі порушували режим тиші. Зокрема гатили: