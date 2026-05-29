Публічно зняв значок з українським прапором: експрезидент Польщі образився на Зеленського

Колишній президент Лех Валенса гостро відреагував на указ президента України. Мовиться про перейменування одного з українських військових підрозділів.

Про це політик написав у власних соцмережах.

Що сказав Лех Валенса?

Видатний експрезидент, відомий своєю підтримкою України, та низка польських політиків засудили рішення Зеленського про надання одному з українських підрозділів найменування "Героїв УПА". Мова йде про Окремий центр спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Валенса заявив, що президент України "образив його та всіх убитих співвітчизників" тим, що "Виділив бандитів УПА"

Тому я публічно зняв з грудей український прапор. Я й надалі допомагатиму нації в боротьбі з совєтами. Я відмовляюся підтримувати президента Зеленського,

– пояснив свою позицію Лех Валенса.

Що відомо про указ Зеленського?

Указ президента України датується 26 травня. Він вступає в силу з дня опублікування.

В документі Володимир Зеленський присвоює Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних Сил України почесне найменування "імені Героїв УПА". Перейменуванння обґрунтоване метою відновлення історичних традицій національного війська.