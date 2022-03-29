Українську допомогу у Балаклії роздають під егідою окупантів, – голова Харківської ОВА

Голова Харківської ОВА заявив, що мер Балаклії Іван Столбовий веде перемовини з Росією. Водночас є інформація, що роздачу української гуманітарної допомоги там організовують під егідою окупантів.

При цьому, за словами Олега Синєгубова, у Балаклії немає критичної ситуації, тому що лише минулого тижня туди доставили приблизно 50 тонн гуманітарного вантажу. Про це глава Харківської ОВА розповів в ефірі 24 каналу.

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"Ми вже маємо інформацію, що саме українську гуманітарну допомогу, тобто продукти, там на місці організовують роздачу під егідою окупантів", – розповів Синєгубов.

Як зазначив голова Харківської ОВА, наразі справді є перестороги, що Іван Столбовий – зрадник.

Ми чекаємо на правову кваліфікацію правоохоронних органів, зокрема прокуратури Харківської області,

– додав Синєгубов.

Олег Синєгубов розповів про роздачу допомоги у Балаклії: дивіться відео