Українці бажають Кіссинджеру здоров'я та закритого рота

Зранку знову згадали, що Генрі Кіссинджер все ще живий. Будемо відверті, у 98 років можна особливо не прислухатись до порад людини, яка востаннє робила щось в політиці в далеких 70-х (окей, ще дещо у 80-х).

Релікт давніх часів

Кіссинджер загалом залишився подумки в епосі молодого Байдена та старіючого Брежнєва.

Читайте також Україна не має звертати увагу на заяви пенсіонерів із гучними іменами

Приємно іноді послухати, чудовий матеріал для геологічних інтерв'ю, де кожна друга фраза буде звучати якось так: "а вот єщє помню бил случай, заходіт как-то керенській в кабінєт і говоріт..."

Подумки він залишився у тих далеких 70-80-х. Всі влучні фрази та прогнози – історична белетристика.

Як у музей сходив

У Німеччині так само є декілька таких реліктів, яким за 90-м, вони приходять в ток-шоу і починають розказувати про домовленості з раннім Горбачовим-Шеварднадзе, про Громика чи Хонекера. Сидиш, слухаєш, як у музей сходив.

Але не більше. Здебільшого їх починає заносити і вони починають вчити нове покоління своєму геополітичному досвіду, що вже років 30 як немає нічого спільного з реальністю.