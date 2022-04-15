Українці у Берліні вимагали від Die Welt відмовитись від співпраці з Овсянніковою

Активісти у Берліні вимагали від німецької Die Welt відмовитись від співпраці з Мариною Овсянніковою. Жінка є експрацівницею пропагандистського "Первого канала" і відома своїм перформансом з плакатом "Ні війні".

Кілька сотень українців у столиці Німеччини вимагали від медіагрупи звільнити росіянку. Активісти намагались пояснити керівництву Die Welt, що колишніх пропагандистів не існує.

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Протест проти працевлаштування пропагандистки у Die Welt

Рішення про працевлаштування Овсяннікової медіаконцерн Axel Springer оприлюднив 11 квітня. Активісти обурились, що росіянка писатиме для видання Die Welt, у тому числі на теми, що стосуються України. І це все після того, як Овсяннікова протягом багатьох років поширювала пропагандистські матеріали на Росії.

Учасники акції на знак протесту зв'язали собі руки і заклеїли роти. Лунали, зокрема, гасла: "Овсяннікову – геть!" та "Пропаганда вбиває!". Невдовзі до активістів вийшли представники медіагрупи і прокоментували своє рішення. Керівництво заявило, що "не відвертатиметься" від Овсяннікової, оскільки вона, на їхню думку, є буцімто "на правильному боці історії".

Після такої заяви представників німецького медіаконцерну активісти лягли на землю, символізуючи українців, які можуть загинути через продовження підігравання російській пропаганді.

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