Українці довіряють Дуді й Меркель, але назвали і розчарування року

Президент Польщі Анджей Дуда став лідером симпатій серед опитаних українців, за ним другу сходинку очолила ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель. Водночас зросло бажання громадян вступити в НАТО.

Про це свідчить опитування "Дипломатія – 2022. Зовнішньополітичні очікування українського суспільства", яке провели протягом 8 – 29 листопада. За його даними, українці почали менше підтримувати рух до Євросоюзу, однак бажання вступу до Північноатлантичного альянсу – зросло.

До теми Прихильників вступу України до НАТО відчутно побільшало: опитування

Зокрема – 60,7% опитуваних українців хочуть бути частиною Євросоюзу (у 2020 році таких було – 66,6%). Втім бажають, щоб Україна увійшла до НАТО – 52,7% проти 48,4% у 2020 році.

Країни – союзники

З кожним роком в Україні збільшується кількість прихильників НАТО. У 2002 році громадська думка була поділена навпіл — по 32% "за" і "проти". Натомість з 2014 року рівень підтримки вступу зріс до 37%, а в листопаді 2015 року – до 48%, а станом на листопад 2021 року – 52,7%.

На думку опитаних громадян, наша держава повинна будувати тісні стосунки з:

Польщею;

Німеччиною;

Канадою;

Великою Британією;

США.

Найбільше українці хочуть поглиблювати стосунки із сусідньою Польщею – за це проголосувало 91,7% опитаних. Водночас рейтинг польського президента Анджея Дуди також покращився – 52,5% наших громадян йому симпатизують проти 48,4% у 2020 році.



Рейтинг Анджея Дуди серед українців зріс / Фото Getty Images

Другу сходинку зайняла Німеччина – 90% українців хочуть поглиблювати з нею співпрацю. Ексканцлерці країни Ангелі Меркель довіряють 51,8% опитаних.

Канада увійшла в трійку – 86,7% громадян України хоче посилювати співпрацю. Однак, за довірою серед західних лідерів, третє місце очолив президент США Джозеф Байден – із 49,8%.

Зовнішньополітичні досягнення

За даними дослідження, головне зовнішньополітичне досягнення 2021 року – поїздка Володимира Зеленського до США та зустріч із Байденом. Так вважають 33,4% співгромадян.



Українці вважають, що Зустріч Зеленського та Байдена – головне зовнішньополітичне досягнення / Фото Getty Images

Саміт Україна – ЄС отримав 2 місце – за нього проголосувало 21,2% респондентів. Водночас створення Кримської платформи вважають найважливішим – 18% українців.

Зазначається, що 28,4% опитаних українців чекають від США гарантій безпеки. Водночас 27,1% українців хочуть, щоб Штати брали активнішу участь у переговорах з Росією щодо припинення війни на Донбасі.

Розчарування року

Згідно з опитуванням, головне розчарування року для наших громадян – Білорусь. На співпрацю з цією країною погодились 26,4% опитаних.

Найбільше недовіряють українці президенту Росії Володимиру Путіну – 76,7%, потім самопроголошеному диктатору Олександру Лукашенку – 48,3% опитаних. Замикає трійку антипатій – французький президент Еммануель Макрон з 35% недовіри.

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