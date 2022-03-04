Українці колоною вийшли у Мелітополі проти ворога

4 березня 2022 , 14:03
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Джерело:

телеграм канал Анатолій Штірліц

Мешканці Мелітополя вийшли на вулиці міста, щоб зупинити захоплення міста росіянами. Вони протестують проти "визволення", вигукують "геть окупанти" та чітко висловлюють свій гнів до загарбника – Росії.

Місцеві жителі уже не вперше виходять на вулицю висловити свою позицію, масштабні мітинги також проходили і 2 березня. Загалом Запорізька область продовжує давати ворогу відсіч. 

Увага Ви – маріонетки, – житель Мелітополя у вічі обматюкав російських окупантів

Раніше стало відомо, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів.

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Автор: Анастасія Лукашевська