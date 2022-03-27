Українці можуть безплатно вивчати іноземні мови на багатьох платформах: перелік

Мільйони українців були змушені покинути країну через російську агресію. Більшість з них зараз у пошуках роботи.

Щоб краще розумітися за кордоном, слід покращити рівень іноземної мови або вивчити її з нуля. Для цього Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить перелік онлайн-ресурсів з вивчення іноземних мов.

Зауважте У чатботі єВорог оновлення: тепер можна обрати тип техніки й ввести кількість окупантів

Перелік онлайн-ресурсів з вивчення іноземних мов:

Busuu – дарує 90 днів преміумпідписки для вивчення всіх доступних на сервісі мов – їх там 12;

– дарує 90 днів преміумпідписки для вивчення всіх доступних на сервісі мов – їх там 12; Drops – дає українцям доступ до преміумверсії на рік;

– дає українцям доступ до преміумверсії на рік; LingQ – відкриває преміум-акаунт для українців, де доступно 24 мови;

– відкриває преміум-акаунт для українців, де доступно 24 мови; Preply – скасували комісію для українців й запровадили програму підтримки з вивчення іноземних мов;

– скасували комісію для українців й запровадили програму підтримки з вивчення іноземних мов; Duolingo – надав дозвіл на використання застосунку безплатно;

– надав дозвіл на використання застосунку безплатно; Ling App – надав безплатне користування для українців;

– надав безплатне користування для українців; UTalk – відкрив вільний доступ до свого застосунку;

– відкрив вільний доступ до свого застосунку; Coursera – на своїй платформі надає безплатний доступ українцям;

– на своїй платформі надає безплатний доступ українцям; Mondly – надала безоплатний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн (під час реєстрації вказуйте українську як рідну мову, щоб отримати преміумдоступ).

Слід зауважити, що усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

Зверніть увагу – скільки мільйонів виїхали з України від початку війни: дивіться відео