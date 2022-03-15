Українці можуть перетнути кордон з Молдовою та Польщею за документами в Дії

Правила перетину державного кордону для українців знову спростили. Відтепер для виїзду в Молдову та Польщу замість звичайного закордонного паспорта достатньо електронного документа в Дії.

Цифрові документи у мобільному застосунку Дія будуть дійсні при перетині кордону з Молдовою принаймні до 24 квітня. Саме до цієї дати в сусідній країні оголошена надзвичайна ситуація.

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А от перетин кордону з Польщею за цифровими документами дозволений протягом дії воєнного стану в Україні. Верховна Рада продовжила його до 25 квітня.

Потрапити в Молдову та Польщу можна із паспортом у Дії: відео

Нагадаємо, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють цілодобово. За даними Держприкордонслужби, пасажиропотік на них знову зростає.

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