Українці не хочуть страждати на локдауні, але й вакцинуватись не планують

В Україні тішилися теплій погоді бабиного літа, тішилися у зеленій ковідній зоні, але вже до 17 вересня і бабине літо нам нанівець зійшло. Зелені зоні потроху в червоний колір перемальовуються, принаймні на Заході України.

З кожним днем нових хворих стає в рази більше, аніж тих, хто одужав – під кінець тижня цей показник становив один до трьох – приблизно 6 тисяч нових хворих проти лише 2 тисяч тих, хто одужав.

До теми Смерть в "Артеку", правила у транспорті та умови для локдауну : головні новини Києва за тиждень

Що це означає? Що вже незабаром вільних ліжко-місць в нас почне бракувати, влада візьмется бити на сполох й розв'язувати цю проблему єдиним доступним і вже перевіреним методом, а саме – впроваджувати нам карантинні обмеження, а потому може і локдауни.

Хто забув що воно таке, то я нагадаю – спочатку дітей відправлять на домашнє навчання, потому закриють кав'ярні, спортзали та кінотеатри, а зрештою і транспорт можуть зупинити. І направду нікому це не довподоби – українці не хочуть страждати на карантинах без роботи і без розваг, але ті таки українці і вакцинуватися не планують.

Половина українців не планують вакцинуватись

Згідно з соцопитуваннями, половина дорослих українців не мають наміру щепитися від коронавірусу. І не питайте мене, чому ці українці не бачать причинно-наслідкового зв'язку між відмовою вакцинуватися і їхніми ж стражданнями на локдауні.

І не думайте, що локдаун то іще не скоро – це не так, адже буквально кожного дня в нас по 100 смертей. У нас потроху, але невпинно кожного дня зростає кількість нових хворих. Тут зійшлися 2 чинники:

в Україні новий нам штам ковіду – індійський Дельта, який за 4 дні тепер людину на лікарне ліжко вкладає

лише 5 мільйонів вакцинованих.

Тобто колективного імунітету в нас і дотепер не сталося, і хоча уряд каже про чверть вакцинованого дорослого населення, то в тих таки Сполучених Штатах чи Великій Британії вакцинованих по 60% від усього населення і все одного цього виявляється замало, щоби третю хвилю зупинити.

Лікарі кажуть, що шанси у людства з'являться, коли вакциновані будуть 80%. Такої цифри в Україні я навіть і не знаю, коли і як ми зможемо досягти.

Чому не знаю, бо раніше я думав, що головна наша проблема у недостатній кількості тих вакцин. Мовляв, влада недопрацювала, багаті країни відмовляються ділитися. Однак тепер от бачу, що проблема в іншому – в печерній необізнаності наших співгромадян.

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Адже і влада вже постачання вакцин налагодила, і багаті країни охоче діляться. Втім вакцинуватися українці не поспішають. Причому така от печерна необізнаність в елементарних речах вилізла взагалі із несподіваного боку. Коли прихильниками теорії про плоску землю, про масонів, та про вакцини-з-чіпом-контролю-розуму – апологетами такої маячні виявилися ті, хто першими мав би з того сміятися.

Повний випуск "Pro новини" за 17 вересня: дивіться відео

Хто виявився антивакцинаторами

Ними виявилися наші освітяни, ті, які здавалося мали би нести просвіту в маси, але де там, все виявилося з ними набагато сумнішим. Але одразу зазначу – я не вірю в припущення, що вчителі наші навмисно не вакцинуються, адже їм, мовляв, сподобалося на дистанційному викладанні і вони жадають те собі і цього року повторити.

Я не вірю в це припущення, навіть не тому, що це було би занадто цинічно з їхнього боку, я не вірю, бо це було би занадто для них круто до такого єзуїтського плану додуматися і його в життя втілити.

Але якщо вже зайшла мова про єзуїться плани, то я один такий маю для нашого уряду, як стимулювати пересічних українців терміново від ковіду прищепитися. От поляки мільйон злотих розігрують, але я пропоную нам більш творчо підійти до цього питання. Я пропоную заборонити продаж алкоголю неприщепленим українцям.

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От маєш одну дозу, маєш на її підтвердження зелений сертифікат в Дії, з 20 вересня таке запрацює, – то маєш право купити "чєкушку". Маєш 2 дози і жовтий сертифікат – тоді тобі і "0,5" продаватимуть. Як на мене – ідея геніальна, шкода, що РНБО вже цієї п'ятниці відзасідала то ж цю мою геніальну ідею зможуть вони реалізувати хіба що на наступному своєму зібранні.