Українці отримали вже 22 мільярди гривень за програмою єПідтримка
Уряд виплатив вже 22 мільярди гривень громадянам, які подали заявку на отримання виплат за програмою єПідтримка. Скористалися допомогою кілька мільйонів українців.
Про це сьогодні, 1 квітня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
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Скільки українців скористалися єПідтримкою
Кабінет Міністрів отримав майже 5 мільйонів заявок на отримання допомоги. Станом на зараз вдалося виплатити 22 мільярди гривень – близько 3,5 мільйонів українців вже отримали свої виплати.
Денис Шмигаль уточнив, що 31 березня був останній день, коли можна було подати заявку на виплату 6,5 тисяч гривень.
Додамо, у Верховній Раді схвалили законопроєкт, згідно з яким вся сума банківських вкладів тепер гарантується державою. Якщо банк збанкрутує – то громадянин все одно отримає свої гроші. Раніше держава відшкодовувала вклади лише до 200 тисяч гривень.
Дивіться відео зі зверненням Шмигаля під час засідання уряду