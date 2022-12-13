Більшість українців підтримують відновлення Україною статусу ядерної держави, – опитування

Більшість українців переконані, що Україна має відновити свій статус ядерної держави. І від початку повномасштабного вторгнення Росії цей відсоток лише збільшився.

Такі дані наводить соціологічна група "Рейтинг" із посиланням на своє свіже опитування.

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Дослідники поставили питання 1000 респондентам. Їхні думки розподілилися так:

53% громадян підтримують відновлення Україною статусу ядерної держави,

24% відповіли "скоріше ні",

20% – однозначно проти цього,

і 4% опитаних важко відповісти.

Соціологи зазначають, що у 2019 році кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави становила 47%.

Також 61% опитаних підтримує вступ у НАТО, як один із заходів стримування майбутніх нападів Росії та 50% вважають, що потрібне ядерне роззброєння країни-агресорки.

Для чого Україні потрібен статус ядерної держави

Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" у період з 20 – 21 листопада 2022 року, опитавши 1000 респондентів віком від 18 років за допомогою телефонного інтерв'ю. Опитування проходило в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Чимало експертів стверджують, що Росія напала на Україну саме через те, що у 1994 році ми підписали Будапештський меморандум. Мовляв, якби в України була ядерна зброя зараз, Росія не наважилася б на нас напасти. Саме тому українці бачать у відновленні ядерного статусу певні гарантії безпеки.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що після завершення війни Росії проти України весь світ розвиватиметься інакше. Країни створюватимуть нові союзи. Визначатимуться нові фундаментальні речі, а також система безпеки.

Тож головна задача України зараз – брати участь у створенні цієї системи безпеки. Наша держава повинна бути повноправним учасником процесу.