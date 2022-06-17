Українці почали більше витрачати з банківських карток: що купують найчастіше

У травні в порівнянні з квітнем українці більше купували товарів та послуг, оплачуючи їх банківськими картками.

Понад 50% оплат карткою – оплата продуктів

Переважна частка карткових витрат українців йде на оплату продуктів харчування – понад 50% загального обсягу оплат покупок картками, це більше ніж минулого місяця на 12,6%.

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Розрахунок карткою збільшився на 20%

Згідно зі статистикою мережі POS-терміналів "Приватбанку":

кількість оплат покупок у травні зросла на 21% – зі 146 мільйонів транзакцій у квітні до 177 мільйона у травні.

відповідно витрати на купівлю товарів та послуг банківськими картками також зросли на 21% – 42,3 мільярда гривень у травні проти 34,9 мільярда гривень у квітні 2022.

Переважна частка карткових витрат українців йде на оплату продуктів харчування – у травні в порівнянні з квітнем вона збільшилася на 12,6% (до 21,3 мільярда гривень) та становить понад 50% загального обсягу оплат покупок картками,

– йдеться у повідомленні пресслужби.

Витрати українців на кафе й ресторани зросли в 1,5 раза

Водночас значно зросли обсяги оплат у кафе і ресторанах – на 54% (до 2,3 мільярда гривень). А також магазинах техніки і електроніки (на 41% до 2,9 мільярда гривень) та мережах АЗС (на 27% до 1,23 мільярда гривень).

Це означає, що споживчий ринок відновлюється після різкого падіння у перші тижні війни. Зокрема, у пресслужбі ПриватБанку пояснили, що це відбувається внаслідок низки факторів – це і збільшення пропозиції торгових мереж та малого бізнесу, і активне зростання кількості торгівельних точок, які приймають картки до оплати".

Безготівкова оплата переважає

Тож, наразі безготівкова оплата на споживчому ринку є домінуючою перед готівкою.

Найбільшими темпами відновлюють товарообіг підприємці та малий бізнес – у порівнянні із квітнем на 20%, у загальнонаціональних торгових мережах обсяги оплат картками зросли на 16,5%.

Чи зростуть ціни на продукти

До слова, за даними Держстату, за минулий місяць в країні зросли споживчі ціни на товари й послуги, найбільше подорожчали: рис, гречка і капуста.

Водночас яйця подешевшали на 21,8% й коштують в середньому 19,4 гривні за десяток.

В інтерв'ю 24 каналу заступниця НБУ Катерина Рожкова пояснила, що основна причина прискорення інфляції – не у зростанні курсу готівкового долара. Тобто, на ціни сильно тиснуть наслідки війни – це порушення логістики, нерівномірний попит, знищення підприємств, більші витрати бізнесу. І навпаки, через те, що в нас обмежений експорт, у нас дешевші такі товари як курятина, олія, яйця.

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