"Це щоразу шокує": які історії розповідають українські військовополонені після повернення

Після повернення з російського полону українські військові розповідають історії, які щоразу шокують, навіть якщо чуті вже не вперше. Також колишні військовополонені потребують тривалого ментального відновлення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в інтерв'ю для Укрінформу.

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Якими історіями військовополонених поділився Юсов

Юсов розповів, що "волосся стає дибки", коли чуєш про те, що українські військові пережили в полоні. Він зазначив, що навіть почувши схожі історії, це все одно шокує.

Тому що це людські долі, і кожен, хто повернувся з полону, окрім повернення фізично, потребує ще ментального повернення і серйозної тривалої робити на роки. Це виклик і завдання для українського суспільства на роки вперед. Історій багато вже публічних, вже книги написані й інтерв’ю також полонені давали. Вони всі унікальні і кожен з тих, хто повернувся і зберіг себе цілісною особистістю, і сьогодні продовжує або служити, або допомагати країні, – це історії успіху й історії перемоги,

– наголошує Юсов.

Особливо запам’ятався Юсову момент, коли звільнений Максим Колесніков уперше за довгий час побачив яблуко.

"Це, безумовно, як символ і надії, і повернення, і життя, яке перемагає попри все. І таких епізодів дуже багато. І дзвінки перші до рідних, і цигарки перші, й обійми хлопців, які повертаються з полону, – це все дуже насправді надихає і мотивує продовжувати цю роботу", – зазначив представник Координаційного штабу.

До слова, раніше Юсов повідомив, що Україні вдалося звільнити з російського полону більше ніж половину гарнізону "Азовсталі". Майже третина з них – бійці "Азову".