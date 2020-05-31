Чехи не хочуть працювати в полях та їх, так би мовити, сюди й палицею не заженеш. Тому до Чехії запрошують заробітчан із України, Румунії та навіть Філіппін. Щоправда, у сфері змелеробства чехи здебільшого використовують українців.

Що кажуть чехи про українських заробітчан

За словами директора однієї з агрофірм поблизу Брно Томаша Зоуфалого, українці більше підходять для роботи на землі. Чехи їхньою роботою зазвичай є задоволеними та говорять, що це працьовиті люди. Про це мовиться у матеріалі видання "Радіо Свобода".

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Томаш додає, що на полях неподалік вже має працювати приблизно 300 людей. У травні, як і зазвичай, він чекав на сотні заробітчан з України, які вже по кілька років приїздили до нього на сезонну роботу. Однак втрутився коронавірус, і на початку березня закрилися кордони, в Україні ж припинили роботу візові центри. Тож аби хоч якось розпочати роботу, шукали працівників деінде.

Ми розуміли, що дива не станеться та потрібно шукати робочу силу. Ми заохотили людей, теж українців, які лишились без роботи, наприклад, в автомобільній галузі. Так само лишились і ті, у кого є довгостроковий робочий дозвіл і їм не потрібно було повертатися до України,

– каже чоловік.

Чому українці їздять на заробітки до Чехії

Крім того, щойно відкрилися кордони, до Чехії приїхали кілька заробітчан, що мають довгострокову візу. Один із таких чоловіків в’їхав на авто транзитом через Угорщину та Австрію. Опісля 2 тижні побув на ізоляції та вийшов на роботу.

"У мене віза на два роки. Я тут працюю вже 9-й сезон, а живу в Україні. Потрібні гроші. Вдома будуємо будинки, працюємо за кордоном, аби заробити. Тут добре платять. Коли трохи послабили закриття кордону тут у Чехії, то ми відразу в машину та поїхали", – розповідає Василь з Івано-Франківщини.

Відсутність українських заробітчан у Чехії – катастрофа

Томаш Зоуфалий зауважив, що внаслідок закриття кордонів підприємство вже втратило понад 8 мільйонів доларів. Що буде, якщо до цього ще й не приїдуть українці, він не хоче навіть думати.

Якщо українці не повернуться, це буде просто катастрофою для нас. Це означатиме, що ми не зберемо наші овочі. Чехія і так лише на 30% самостійна у виробництві овочів. Для нас працівники з України – просто життєво необхідні,

– підкреслює підприємець.

За його словами, якщо українці до Чехії вчасно не повернуться, можна вважати, що сезон передчасно завершився, і чеські підприємці стануть банкротами.

Власник іншого підприємства біля Праги Павел Покорний запевняє, ситуація з коронавірусом показала, що залежність від української робочої сили вмить може поставити цілі виробництва на коліна.

"Якби я не попросив своїх робітників лишитись, сезон можна було б достроково завершувати", – повідомив він.

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Як у Чехії намагаються вирішити проблему

Про усе вже знають у Міністерстві сільського господарства Чехії. Лише за офіційною статистикою щороку на сезонні роботи до країни приїздить майже 20 тисяч заробітчан, більшість із яких – це українці.

Як альтернативу у Чехії намагалися залучити студентів профільних університетів та тих людей, які через наслідки пандемії лишилися без роботи.

Ця криза показала наскільки українці є незамінними у чеському сільському господарстві. І не тільки в Чехії але й в інших європейських країнах. Ніхто не був до цього готовим,

– каже заступник міністра сільського господарства Чехії Їржі Шир.

Він додає що чеська влада вже обдумує стратегію пошуку альтернативної робочої сили на майбутнє, аби бути частково застрахованими від подібних історій.

Крім того, чеські посадовці проводять консультації, зокрема, з посольством України в Чехії. Разом навіть планували відправити за українцями спецчартер, як це зробили у кількох країнах ЄС. Однак згодом передумали, адже українці потроху почали приїздити автошляхами.

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