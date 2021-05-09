"Стоп путінській війні в Україні!": українці в Римі зібрались на акцію пам'яті

Українська громада на Народній площі Риму 9 травня провела акцію пам'яті перемоги над нацизмом. На передньому плані було гасло: "Стоп путінській війні в Україні! Більше санкцій проти Росії!".

Близько пів сотні представників української громади у футболках із написом "1939 – 1945 Ніколи знову" вийшли на мирну акцію "Ніколи знову". Окрім того, на площі презентували виставку "Україна у Другій світовій війні".

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Деталі української акції в Римі

"Коли в Україні восьмий рік іде війна, ми хочемо донести італійцям, що все, що вони вчили часів комунізму про історію України, – це міфи, поширені Росією. Ми нагадуємо іноземцям, що в Україні йде війна, яку не можна допускати" – розповіла організаторка Леся Татарин, голова європейської асоціації "Італія – Україна – Майдан".

Вона додала, що дуже важливо, що 9 травня на Народній площі в Римі лунає український гімн.

Окрім того, плакати на виставці англійською мовою присвятили:

життю українського населення часів гітлерівської окупації;

висилці до концтаборів, трагедії Бабиного яру;

історії українського визвольного руху 1940 – 1942 років;

депортації кримськотатарського народу сталінським режимом в СРСР 1944 році;

Українці в Римі провели акцію "Ніколи знову" / Фото Посольства України в Італії

Люди розповідали про жорстокість німецької окупації України і "російську славу", яку приписала собі Москва у перемозі над нацизмом, цитуючи американських істориків Тімоті Снайдера й Едгара Сноу.

"Від 2014 року Кремль використовує ці міфи для виправдання нинішньої агресії в Україні", – зазначили українці.

На заході також були представники благодійної італійської асоціації Mondo in cammino, які допомагають дітям із районів біля Чорнобильської АЕС та посольства України в Італії.