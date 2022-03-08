Українці стали армією і всі стали волонтерами, – Зеленська
Джерело:Олена Зеленська в фейсбуці
Перша леді Олена Зеленська звернулась із відкритим листом до світових ЗМІ. У ньому вона відзначила силу та патріотизм українців.
У зверненні перша леді розповіла про весь жах, який переживає наш народ за останні 13 днів. За її словами, зараз ми єдині в своїх прагненнях як ніколи до цього.
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Дякую усім – зараз усі українці стали армією, і всі стали волонтерами. І це змішало плани нападника,
– сказала Зеленська.
Вона зауважила, що жителі атакованих міст координуються у соцмережах і патрулюють будинки, допомагають самотнім, готують їжу, збирають ліки та амуніцію для захисників.
Вони просто роблять свою роботу – в аптеках, магазинах, на транспорті, у комунальних службах, щоб життя продовжувалося й перемагало.
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