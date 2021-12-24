Українці висміяли слова Путіна про створення України Леніним

Під час декілька годинної пресконференції Володимир Путіна пролунала думка, що Україну створив Володимир Ленін. Попри очевидний оксюморон, ця заява очільника Кремля серйозно потішила українців.

Тож недивно, що вже за кілька годин після пресконференції російського президента, мережа вибухнула фотожабами та мемами. 24 канал зібрав найцікавіші.

Важливо Путін заявив, що Україну "створив" Ленін, але вже після своєї смерті

Варто наголосити, що українці створювали меми, підходячи до справи зі знанням особливостей політичних поглядів, які проголошував Ілліч, та незворотних деформацій його свідомості внаслідок хронічної хвороби.



Пам'ятник Леніну, який "засновує" Україну / Фото "Процишин офіційний"



Ленін шокований не менше за інших / Фото Саід Ісмагілов



Десь так це і було / Фото "Мемаграм"



Незручне питання / Фото Goni мемаси



Десь у паралельному всесвіті / Фото Олексій Петрович Голобуцький

Що саме сказав Путін на пресконференції

23 грудня очільник Кремля провів масштабну пресконференцію, у ході якої підбивав підсумки року. Одне з питань, які там йому поставили, стосувалося окупації українського Криму. Путін заявив, що Україну нібито "створив" Володимир Ленін, коли створював Радянський Союз. Але згодом уточнив, що сталося це вже після його смерті. Мовляв, відбулося це "за його принципами".

Хто її (Україну – 24 канал) створив? Ленін Володимир Ілліч, коли створював СРСР. Щоправда, після його смерті, але за його принципами,

– заявив Путін.

Росія усіляко заперечує існування незалежної України

Як нагадав відомий журналіст Сергій Руденко у матеріалі DW, починаючи з 2014 року Путін неодноразово публічно намагався розповісти свою версію виникнення України. Рівно 2 роки тому на своїй щорічній пресконференції він, анітрохи не вагаючись, заявив: українців придумав "граф Потоцький".

У липні 2021 року Путін вирішив закріпити за собою славу російського історика. Його стаття "Про історичну єдність росіян та українців", за задумом, мала переконати внутрішнього читача: України ніколи не існувало. Мовляв, вся її земля та люди, що населяють цю територію, завжди були споконвіку росіянами.

Але вже за пів року Путін розвинув ідею, зробивши ще одне архіважливе історичне "відкриття": Україну створив Володимир Ленін у 1922 році, коли лідер російського пролетаріату оголосив про створення СРСР.

Навіщо це робити

Навіщо Путін верзе таку історичну нісенітницю про Україну, здогадатися неважко. Він намагається хоч якось виправдати свої агресивні дії проти незалежної держави у центрі Європи.

Вступати в історичну дискусію з господарем Кремля – безглуздо. Бодай тому, що саме київський князь Юрій Долгорукий заснував Москву. У той час, коли російська столиця тільки-но починалася будуватися, у стародавньому Києві вже стояли храми та торгові ряди. І "історик" Путін мав би про це знати,

– мовиться у матеріалі.

Короткий переказ абсурдної пресконференції глави Кремля: дивіться відео