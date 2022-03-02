Українці записали пісню "Байрактар" – її треба послухати всім окупантам

2 березня 2022 , 11:58
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Пісню, яку треба послухати всім російським загарбникам, перш ніж лізти до України, опублікували в мережі. Вона присвячена турецьким безпілотникам, які допомагають захищати нашу землю від окупантів.

У мережі з'явилася дотепна пісня, яка вичерпно пояснює російським загарбникам, що їх чекає на українській землі. 

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Пісня про Байрактар розлетілася мережею – імовірно, скоро вона стане класикою української пісенності. 

Дивіться кліп на пісню "Байрактар": 

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Автор: Ярослава Прадід