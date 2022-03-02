Українці записали пісню "Байрактар" – її треба послухати всім окупантам
2 березня 2022 , 11:58Читать новость на русском
Пісню, яку треба послухати всім російським загарбникам, перш ніж лізти до України, опублікували в мережі. Вона присвячена турецьким безпілотникам, які допомагають захищати нашу землю від окупантів.
У мережі з'явилася дотепна пісня, яка вичерпно пояснює російським загарбникам, що їх чекає на українській землі.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Пісня про Байрактар розлетілася мережею – імовірно, скоро вона стане класикою української пісенності.
Дивіться кліп на пісню "Байрактар":
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!