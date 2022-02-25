Українці зібрали на армію 77 мільйонів гривень завдяки єПідтримці

На потреби Збройних Сил України збирають гроші. Як пожертви можна було скидати ковідну тисячу”. За 5 годин вже вдалося зібрати 77 мільйонів гривень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що через сервіс Portmone на допомогу українській армії перерахували вже 77 мільйонів гривень з єПідтримки за 5 годин.

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Михайло Федоров додав, що у фонд "Повернись живим" можна надіслати як залишок з вашої картки єПідтримка, так і всю суму від держави — 1 000 гривень. Зробити це можна за посиланням.

Як ще допомогти армії? Національний банк також відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії. Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

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Текст публікації Михайла Федорова:

Українці, ви неймовірні! Пройшло всього 5 годин, а на допомогу українській армії ви перерахували вже 77 мільйонів гривень з єПідтримки! І це тільки через Portmone.

Нагадую, у фонд Повернись живим можна надіслати як залишок з вашої картки єПідтримка, так і всю суму від держави — 1 000 грн. Зробити це можна за посиланням: https://earmy.portmone.com.ua/ ​Все буде Україна!