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      Українці гинуть через Кремль: Турчинов прирівняв трагедію Голодомору до війни на Донбасі

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      Турчинов звинуватив Кремль у трагедії Голодомору і війні на Донбасі
      Турчинов звинуватив Кремль у трагедії Голодомору і війні на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Українці продовжують гинути від руки Кремля. Майже століття тому країна-агресор намагалася знищити український народ голодоморами, а сьогодні розв'язала запеклу війну на Донбасі.

      Про це йдеться у зверненні секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів.

      Читайте також: Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид

      Сьогодні на українській землі знов точаться бойові дії, гинуть найкращі сини і доньки нашої країни. І як майже століття тому, головним винуватцем трагедії є Кремль. Але ворогові нас не здолати! Ми маємо перемогти! Перемогти заради себе, заради тих мільйонів невинно закатованих, хто мріяли про свою вільну Україну,
      – наголосив Турчинов.

      За його словами, Кремль зрежисував голодомор, аби знищити українців. Для того, аби не допустити розголосу про трагедію, "сталінські кати" знищували усіх, хто хотів розповісти світу правду про те, що насправді коїться в Україні.

      "Штучний голод в Україні – справжній геноцид українського народу – один із найбільших злочинів кремлівських катів на чолі зі Сталіним. У ті страшні часи шматок хліба коштував подекуди більше за життя. Вмирали спочатку сотні, потім – тисячі, згодом – мільйони... А поряд із селами, що голодували, гнили мільйони пудів хлібу", – сказав Турчинов.

      Секретар РНБО зауважив, що головною метою комуністичного режиму було прагнення повністю знищити традиції українців, нашу духовну культуру, пам’ять, придушити визвольний рух і зламати одвічне прагнення до свободи.

      Також, він закликав згадати всіх, хто страждав від Голодоморів і жертв цієї трагедії та запалити о 16-ій годині свічку пам’яті.

      Нагадаємо, раніше канадський сенатор Рейнел Андрейчак під час вшанування жертв Голодомору заявила, що сучасне покоління зобов’язане захистити пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років. І весь світ має усвідомлювати актуальність цієї трагедії через 85 років потому.

      Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Жертви РНБО Історія Новини політики Олександр Турчинов Голодомор
      Джерело: 24 Канал
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