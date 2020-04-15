Українці хочуть жити як в Польщі чи як в Афганістані?

Українських політиків надихнув приклад 20-и з гаком країн, яким МВФ списав борги. Вони теж так хочуть.

Ну что же, если украинские политики будут продолжать в том же духе, то Украина конечно может оказаться списке этих стран, между Йеменом и Афганистаном. В Украине, как мы видим, множество талантливых управленцев. Но вряд ли украинскому бизнесу или украинским гражданам хочется попасть в такое соседство.

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И как вы можете махнут рукой на 10-у, которую одолжили соседу Васе, который давно спился и вряд ли способен как отдать вам эту десятку, так и вспомнить, что он у вас ее брал, так и долги иногда списывают самым безнадежным заемщикам. Хорошая такая цель. Хорошая мечта. Стать безнадежным заемщиком, бомжом и пропойцей, чтобы не платить по долгам. Конец эпохи бедности.

Украинские политики, выросшие на принципах 90-х, не любят платить по долгам. Кинь ты пока не кинули тебя, так они мыслят. А еще они не любят МВФ, как малолетний хулиган не любит директора школы. Беда в том, что если бы не их принципы кидалова, если бы они не повторяли слово "дефолт" по поводу и без, то может быть Украины бы, как и большинство цивилизованных стран, не нуждалась бы в поддержке МВФ даже в периоды кризисов. Но поскольку они привыкли кидать и Украине никто не верит, то привлечь деньги инвесторов, как делает Польша и Бразилия, США и Япония мы не можем. И приходит МВФ, который пытается перевоспитать украинскую элиту. И не дает им делать им мерзкие делишки.

И вот так вот украинский депутат разрывается между Афганистаном и Польшей. Жить он хочет обещать людям как в Польше, а долги хочет чтобы списывали как Афганистану.

Потому что жить как в Афганистане в Украине не захочет никто. А платить по долгам и делать реформы как в Польше не хочет украинский депутат.

А еще есть украинский народ. Который говорит, что не хочет сотрудничества с МВФ и привлекать новых долгов. Потому что депутат ему из каждого телевизора уже рассказал, что МВФ – это долговая кабала. И не важно, что долги привлекают все страны мира, в том числе чтобы отдавать старые долги, просто цивилизованные страны делают это в рабочем режиме и ежедневно, а Украине нужно устраивать пляску с МВФ. Но в телевизоре об этом не говорят, там есть лишь долговая петля на шее простого украинца, который хочет ее сорвать. Правда, и дефолта он тоже не хочет. Этот простой украинец. И застыл в позе, почти как украинский депутат. Между не желание брать новый долг, про который ему рассказали что это зло злющей, и не желанием оказаться нищим и босым в результате дефолта.

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В новом долге нет проблем, если не растет долговая нагрузка. И долги надо отдавать, если вы хотите жить хорошо. И привлекать новый долг чтобы отдать старый – нормальная практика, так работает вся мировая экономика и другой экономики у нас для вас нет. Как и других законов физики. И что не очень подходит для простого человека, всегда иметь долг, то абсолютно нормально для государства и корпорации. Главное иметь возможность обслуживать свой долг и всегда иметь доступ к возможности пере кредитоваться. А вот это вот все уже зависит от того, хотим мы как в Польше или как в Афганистане. Польша не говорит на каждом углу о дефолте и привлекает деньги дешево. И всегда платит по своим долгам. Как Ланистеры. А Афганистан может не платить. Да. Но ему и не даст никто в долг. А если даст, то под бешенный процент.

Думайте сами, решайте сами, что вам больше нравится. Польша или Афганистан. И сейчас мы стоим у перекрестка, на котором написано "прими антиколомойский закон. Если примешь, пойдешь в сторону Польши. Если нет, побежишь в сторону Афганистана. С приятной перспективой, что лет через 10 тебе вообще спишут все долги. Но до этого просто спишут. Страну.