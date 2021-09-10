Українців в Бельгії можуть ув'язнити за спробу повернути сина, якого викрав француз

Українці Ірині Руц та її чоловіку у Бельгії загрожує ув'язнення. Усе через те, що вони намагались повернути додому з Франції свого сина.

Хлопчика вивіз з України та територію Франції батько-француз ще у 2019 році. Про це повідомив глава правління Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко

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Українцям у Бельгії загрожує довічне ув'язнення

Ірині Руц та її чоловіку, який усиновив хлопчика, у Бельгії "правосуддя" погрожує довічним ув'язненням. Їх арештували тоді, коли подружжя їхало повертати додому дитину. Це трапилось після того, як "вся правоохоронна система Франції виявилась неспроможною покарати Дюамеля Кристофа, колишнього заступника директора Французького інституту в Україні".

Він у травні 2019 році, скориставшись своїм дипломатичним статусом, вивіз контрабандою, тобто в багажнику, без проходження прикордонного контролю, в авто на дипномерах (S005015) свого сина Луї Віталія Дюамеля за межі України,

– розповів Друзенко.

Однак, за офіційним запитом України, дитина – у міжнародному розшуку по лінії Інтерпола. За словами Друзенка, це не заважає Франції захищати права біологічного батька. Хоча француз позбавлений батьківських прав українським судом за викрадення дитини та побиття її матері. Проте Дюамель Кристоф проживає недалеко від Парижу з мамою та сином.

За понад 2 роки жодних зрушень у справі так і не сталось, – Друзенко

Глава правління Центру конституційного моделювання розповів, що про справу знають в українському МЗС, а також в Мін'юсті. Ба більше, поліція веде досудове розслідування у справі викрадення дитини та незаконного вивезення її за кордон.

Друзенко розповів: "Хоча ми дуже швидко встановили час, місце та знаряддя вчинення злочину – 02 травня 2019 року о 02:04, пропускний пункт Чоп – Тиса, автомобіль Mersedes-Benz CLC 2200 чорного кольору 2018 року випуску, номери S005015".

Але за понад 2 роки жодних зрушень у справі так і не сталось,

– заявив Друзенко.



Дитину вивіз з України француз-дипломат / Фото з фейсбуку Геннадія Друзенка

Матір намагалась повернути сина з Франції

Ірина Руц з чоловіком намагалась повернути сина в Україну.

Орендоване авто, в якому були Ірина, її чоловік та Луї (син Ірини, який всиновлений її нинішнім чоловіком – 24 канал), зупинили на території Бельгії через 3 години після того, як вони забрали дитину. Забрали без бійок, актів насильства тощо,

– розповів Друзенко.

Додав, що їхнє авто зупинили за 8 хвилин до того, як заява про так зване "викрадення дитини" була зареєстрована у французькій поліції. Попри те, що чоловік Ірини зупинився на вимогу поліції і вимкнув мотор, – бельгійські поліцейські направляли на українських громадян зброю. Тільки наступного дня виписали європейський ордер на їхній арешт.

Українські громадяни наразі перебувають в бельгійській в'язниці. Прокурор їм погрожує довічним ув'язненням тільки через те, що батьки хотіли жити разом зі своєю дитиною!

– мовиться у повідомленні.



Українцям у Бельгії загрожує довічне покарання / Фото з фейсбуку Геннадія Друзенка

Під час касаційного оскарження законності затримання в Брюсселі прокурор Генпрокуратури Бельгії як один з аргументів на користь потреби і надалі тримати Ірину з чоловіком під вартою сказав, що нібито вони "викрали" дитину на викраденому авто, хоча орендований автомобіль був оголошений в розшук тільки на 8 день після арешту Ірини та її чоловіка.

Друзенко наголосив, що своєчасно повернути автомобіль компанії з прокату авто Ірина з чоловіком не змогли, адже їх арештували.



Українка ув'язнена у Бельгії / Фото з фейсбуку Геннадія Друзенка

… Я закликаю мою державу навчитись відстоювати права та гідність своїх громадян! Я закликаю державні органи боротись за права Ірини, її сина та чоловіка так, як вони відстоювали Віталія Марківа!

– написав Друзенко.

Він просить допомогти українцям повернутись на Батьківщину, а "французькому злочинцю, який вважає, що дипстатус дозволяє викрадати українських дітей та вивозити їх у багажнику закордон – понести заслужене покарання".

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