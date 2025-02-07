Українців теж стосується: Туск заявив про депортації іноземців з Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче, щоб країна відповіла на організовану злочинність. Усіх, хто порушив закон, депортуватимуть.

Про це пише 24 Канал з посиланням на PAP.

Дивіться також Дональда Туска підозрюють в організації держперевороту, прем'єр відреагував специфічно

Чому в Польщі заговорили про депортації

Туск давав спільну пресконференцію з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Йому поставили питання, пов'язані з міграційним пактом.

Я попросив міністра внутрішніх справ і адміністрації та міністра юстиції представити швидкий план негайного реагування на організовану та агресивну злочинність, вчинену іноземцями. Кожен, хто відвідає Польщу, скористається нашою гостинністю та брутально порушить закон, буде депортований,

– заявив він.

Водночас прем'єр уточнив: хотів би говорити не про депортацію, а про повернення. ЄС слід захистити від нелегальної міграції і спростити для країн союзу політику повернення мігрантів.

Що таке міграційний пакт ЄС

Офіційно документ називається пакт про надання притулку та міграцію. Це набір правил Європейського Союзу щодо міграції, які набувають чинності в червні 2026 року. Відповідно до нього, держави – члени ЄС мають більш рівномірно розподіляти витрати з прийому мігрантів.

Пакт складається з восьми законів. Він повинен зменшити кількість мігрантів, прискорити процедури надання притулку та перенести їхнє проведення на зовнішні кордони ЄС.