Українців не треба переконувати – вони всі самі встають на захист України, – Зеленський

Українці мають фантастичну рису, притаманну лише нам, – об'єднуватися та допомагати один одному у важкі часи.

Про це сказав Володимир Зеленський у новому зверненні з нагоди Дня добровольця, передає 24 канал.

Важливо "Настрій – День добровольця": як вітають з шанованим святом зірки в соцмережах

За словами президента, саме наша здатність миттєво об'єднуватись у час випробувань, знаходити спільну мову й боротися разом створює наш характер, український характер.

Ми об'єднуємося. Ми робимо все, щоб захистити своє. Українців не треба переконувати, щоб ставали добровольцями. Українців не треба стимулювати, щоб почали допомагати одне одному,

– констатував український лідер.

За його словами, потужна підтримка Збройних Сил усім народом України, щирий волонтерський рух, масовий вступ до тероборони, солідарність усіх наших людей – це передумови перемоги.

"Передумови звільнення всієї нашої країни... Єдиної та найкращої. Україна для нас – не просто територія, як для окупантів. Вони ж тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого. Натомість ми відчуваємо цю землю. Україна для нас – це наше життя, і тому мільйони людей стали на захист нашої держави сьогодні", – підкреслив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського у День добровольця: дивіться відео