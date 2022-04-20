Українців просять не поширювати дані про місця зберігання нафтопродуктів

У мережі та ЗМІ в жодному разі не можна поширювати локацію місць збереження пального нафтопродуктів. Це є стратегічною інформацією, яка може допомогти ворогові.

Про це вкотре нагадали в РНБО 19 квітня. Там закликали бути обачними й не робити нічого, що може зашкодити Україні.

Зауважте Нафтобаза у Львові, в яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована

Це не можна розголошувати

Центр протидії дезінформації звернувся до всіх працівників ЗМІ та користувачів соцмереж. У повідомлені наголосили, що не можна публікувати не лише самі нафтобази. Це стосується, зокрема, й маршрутів постачання пального.

Не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів. Така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена,

– наголосили в повідомленні.



Не поширюйте таку інформацію / Зображення РНБО

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