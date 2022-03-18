Українців, які живуть у Москві, викликають у поліцію і перевіряють у них телефони
Джерело:ОВД-Инфо
У російській Москві українців, які там проживають, викликають в поліцію. Там їх допитували, проти одного склали адмінпротокол.
Відповідну інформацію повідомили у правозахисному проєкті. Відповідні дії Росія чинить після того, як напала на Україну.
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У Москві викликають у поліцію українців
У МВС та ФСБ надійшла рознарядка ретельно перевіряти всіх громадян України, які живуть у Москві. Про це свідчать розповіді двох незнайомих одне з одним українців,
– повідомили правозахисники.
Зокрема мовиться про студента МФТІ, який збирався виїхати з Москви до Риги. Він розповів, що у нього й інших громадян України поліцейські перевірили паспорти, після чого частину з них відвезли до відділку.
"Там їх сфотографували, зняли відбитки пальців і перевірили телефони – зокрема, щодо відвідування опозиційних пабліків і наявності у фотогалереї "націоналістичної символіки", – мовиться у повідомленні.
Відомо, що студента залишили у відділку на ніч. На нього склали протокол про нецензурну лайку в громадському місці.
Ще одна громадянка України, яка працює в Москві у сфері обслуговування, розповіла, що:
- її та знайому викликали до поліції на опитування, під час якого також оглянули їхні телефони;
- її запитували, чи має вона "заборонену літературу", проте сказали, що самі не знають, яка вона;
- запитали, чи має "націоналістичну символіку" та яку сторону у війні підтримує;
- на той момент у відділку було ще кілька громадян України.
За даними російської служби "Радіо Свобода", є ще 3 подібні випадки, що сталися з українцями, які живуть у Москві.
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