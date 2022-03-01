Українців закликають розраховуватися картками, де це можливо

Нацбанк закликав українців розраховуватися картками, де це можливо. Там наголосили, що такий крок допоможе зберегти життя інкасаторів, які поповнюють банкомати.

У НБУ наголосили, що зараз жодних заборон на розрахунки карткою немає.

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Там зазначили, що банкомати видають гроші, інкасатори по можливості підкріплюють їх готівкою.

Але ходити з сумами готівки по вулицях у воєнний час – це наражати себе на небезпеку! Працюють платіжні термінали. Можна поповнювати безготівково мобільний рахунок та проводити безготівкові перекази коштів,

– пояснили у НБУ.

"Українці! У цей непростий час кожен з нас може зробити свій внесок у фінансову оборону! У магазинах, на заправках та аптеках надавайте перевагу розрахункам карткою. Такий крок допоможе зберегти життя інкасаторів, які поповнюють банкомати, а також дозволить зекономити ваш час і не стояти в черзі до банкомата", – мовиться у повідомленні.



Українців закликають розраховуватися картками / Фото НБУ

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