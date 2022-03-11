Українців закликають вступати до інтернет військ: які там завдання
Центр протидії дезінформації запропонував усім охочим подолати ворога в Інтернеті, ставши до лав Інтернет Військ України.
Таку інформацію опублікували у телеграм-каналі Центру протидії дезінформації. Це стане корисним для тих, хто прагне допомогти нашій державі здолати загарбницького окупанта.
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Оскільки дуже багато українців ставлять собі питання "Я не вмію стріляти, то чим я можу бути корисним?", ЦПД створив спільноти в соціальних мережах та месенджерах для публікування завдань. До них можуть долучитися всі, хто має бажання взяти участь у боротьбі проти ворога.
Головне завдання такої ініціативи – поширювати правдиву інформацію серед світових політичних діячів та лідерів думок, голосувати за петиції для європейців та боронити свою країну.
Список спільнот для Інтернет Військ України:
- Facebook: facebook.com/ukrainian.internet.army/
- Instagram: instagram.com/ukrainian.internet.army
- Telegram: t.me/ivukr
- Viber: vb.me/ivukr
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