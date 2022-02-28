Українців закликають вступати до інтернет-військ: які бойові завдання дають
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Почався набір добровольців до інтернет-військ України. Це допоможе ефективніше знищувати й зводити на нівець стійкість пропаганду ворога.
Окрім цього, в онлайн-воїнів будуть і інші вкрай важливі завдання. Набір добровольців проводить міністерство культури та інформполітики, а також Мінцифра.
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Держава буде сприяти в протистоянні
Ці два міністерства нададуть підтримку та координацію всім охочим вести інформаційну боротьбу. Вже визначили пріоритетних напрямів боротьби з окупантом у мережі:
- розповсюдження правдивої інформації серед росіян;
- збір голосів за петиції для європейців;
- боротьба за Україну в будь-який інший інформаційний спосіб.
Долучитися інформаційного вбивства кремлівських окупантів можна за цим посиланням.
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Текст допису з телеграму Олександра Ткаченка:
Міністерство культури та інформполітики й Мінцифра запрошують кожного приєднуватись до Інтернет Військ України
Спільна ініціатива двох міністерств допоможе охочим синхронно розповсюджувати правдиву інформацію серед росіян, збирати голоси за петиції для європейців та боронити Україну в будь-який інший інформаційний спосіб!
Зараз кожен цивільний українець буквально живе з телефоном в руках. Тож якщо у вас є доступ до інтернету і ви можете поширювати інформацію, вам в Інтернет Війська України!
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