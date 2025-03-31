Бив та лаявся: з Польщі депортували агресивного українця, який знущався з перехожих

У Польщі агресивний українець знущався з молодих дівчат та бив перехожих кулаками і телескопічною палицею. Чоловіка депортують назад в Україну, а також йому заборонили повторний в'їзд на територію Польщі та інших країн Шенгенської зони терміном на 8 років.

Інцидент стався днями у Познані. Чоловік працював кур'єром, і на нього уже неодноразово скаржилися місцеві. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на познанську поліцію.

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Чоловік неодноразово проявляв агресію до перехожих

У четвер, 27 березня, поліція отримала повідомлення про чоловіка, який напав з телескопічною палицею на чоловіка та його 10-річного сина.

Українець лаявся та бив потерпілого поляка кулаками по обличчю та голові. Так він відреагував на зауваження про заборону їзди тротуаром на велосипеді.

Затримали агресивного 46-річного чоловіка очевидці інциденту, а тоді зателефонували до поліції.

Під час обшуків у його орендованій квартирі виявили ніж із лезом 15 сантиметрів та наркотики.

Чоловікові інкримінували нанесення тілесних ушкоджень, які своїми діями наразили потерпілого на загрозу загибелі чи тяжких тілесних ушкоджень, а також у зберіганні наркотичних речовин,

– йдеться у повідомлені поліції Познані.

Там додали, що 46-річний українець за кілька годин до цього проявив агресію до бездомного.

А ще за два дні перед цим він приставав на молодих дівчат, показуючи їм вульгарні жести. Перехожий зробив зауваження, через що отримав удар в обличчя.

Очевидці сфотографували зловмисника та передали інформацію в поліцію, яка згодом встановила, що винним у всіх цих випадках є один чоловік.

Після перевірки, чи можлива депортація, польська сторона звернулася до прикордонної служби із запитом про винесення рішення про повернення порушника України.

Чоловіка передали прикордонникам, і під їхнім конвоєм він покине Польщу.