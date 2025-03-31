Бив та лаявся: з Польщі депортували агресивного українця, який знущався з перехожих
- У Польщі агресивний українець знущався з молодих дівчат, бив перехожих, а після цього у нього знайшли ніж та наркотики.
- Його депортували до України та заборонили в'їзд до Шенгенської зони на 8 років.
У Польщі агресивний українець знущався з молодих дівчат та бив перехожих кулаками і телескопічною палицею. Чоловіка депортують назад в Україну, а також йому заборонили повторний в'їзд на територію Польщі та інших країн Шенгенської зони терміном на 8 років.
Інцидент стався днями у Познані. Чоловік працював кур'єром, і на нього уже неодноразово скаржилися місцеві. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на познанську поліцію.
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Чоловік неодноразово проявляв агресію до перехожих
У четвер, 27 березня, поліція отримала повідомлення про чоловіка, який напав з телескопічною палицею на чоловіка та його 10-річного сина.
Українець лаявся та бив потерпілого поляка кулаками по обличчю та голові. Так він відреагував на зауваження про заборону їзди тротуаром на велосипеді.
Затримали агресивного 46-річного чоловіка очевидці інциденту, а тоді зателефонували до поліції.
Під час обшуків у його орендованій квартирі виявили ніж із лезом 15 сантиметрів та наркотики.
Чоловікові інкримінували нанесення тілесних ушкоджень, які своїми діями наразили потерпілого на загрозу загибелі чи тяжких тілесних ушкоджень, а також у зберіганні наркотичних речовин,
– йдеться у повідомлені поліції Познані.
Там додали, що 46-річний українець за кілька годин до цього проявив агресію до бездомного.
А ще за два дні перед цим він приставав на молодих дівчат, показуючи їм вульгарні жести. Перехожий зробив зауваження, через що отримав удар в обличчя.
Очевидці сфотографували зловмисника та передали інформацію в поліцію, яка згодом встановила, що винним у всіх цих випадках є один чоловік.
Після перевірки, чи можлива депортація, польська сторона звернулася до прикордонної служби із запитом про винесення рішення про повернення порушника України.
Чоловіка передали прикордонникам, і під їхнім конвоєм він покине Польщу.