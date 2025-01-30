У Словаччині затримали українця у справі про "підготовку держперевороту": готується депортація

Словаччина останнім часом "марить" державним переворотом. На цьому тлі у країні нібито затримали громадянина України, який готувався "скинути словацьку владу".

Про це повідомляє Dennik N із посиланням на поліцію Словаччини, передає 24 Канал.

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Готується депортація українця зі Словаччини

Наразі українця готують депортувати зі Словаччини. За словами, очільниці словацької поліції Яни Машкарової, це має статися "якнайшвидше".

Наразі одна особа перебуває в прикордонній поліції у справах іноземців, де здійснюється адміністративне видворення,

– сказала вона.

До слова, комітет з оборони та безпеки Словаччини мали провести засідання щодо звіту Словацької інформаційної служби про ймовірний переворот, однак воно так і не відбулося. Також там планували обговорити діяльність проросійського угруповання "Брат за брата".

Нагадаємо, що на тлі зниження довіри серед словаків до влади та протестів проти її проросійського курсу прем'єр Роберт Фіцо почав звинувачувати Україну у "підготовці державного перевороту". Як зазначили в українському МЗС, прем'єр-міністр та частина словацького уряду "отруїлися російською пропагандою".