Перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос вважає, що війська територіальної оборони зможуть забезпечити надійний тил для країни. Проте на даному етапі їхнього створення генерал бачить чимало проблем.

Як має працювати територіальна оборона та що цьому наразі заважає – читайте в ексклюзивному інтерв'ю Сергія Кривоноса 24 каналу.

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"Територіальна оборона – надійний тил для країни"

Що таке територіальна оборона? Як вона працює?

Це був такий цікавий меседж, піднятий в 2014 році. Насправді, якби в керівництва України був державницький підхід до розв'язання цих проблем, її варто було створювати ще в середині 1990-х. Найпізніше – зразу після Тузлівського конфлікту. Але цього не було зроблено.

Довідка. Конфлікт навколо острова Тузла виник у 2003 році внаслідок спорудження Росією дамби в Керченській протоці від Таманського півострова до острова Тузла.



На думку експертів, у такий спосіб Росія хотіла тиснути на Україну щодо врегулювання статусу Керченської протоки та Азовського моря.

Тодішнє керівництво країни не було зацікавлене в підготовленому та озброєному народові. Адже територіальна оборона – це якраз спроможність не допустити безкарної діяльності розвідувальних груп противника та сепаратистських підрозділів на території нашої країни. Територіальна оборона дозволяє надійно та повноцінно функціонувати всім органам державної влади, місцевого самоврядування, а населенню України – займатися своїми справами. Це надійний тил у будь-якій точці нашої країни.

Як вона повинна формуватися, хто повинен стати особовим складом? Ці люди повинні десь служити, в них повинен бути пункт постійної дислокації? Як вступити в територіальну оборону?

Ми вже опрацювали відповідний законопроєкт, він наразі лежить та чекає, коли президент зможе його внести на розгляд, попри шалений спротив з боку певних представників влади. Законопроєкт опрацьований робочою групою, яка була створена в комітеті національної безпеки, оборони та розвідки Ради. Цю групу очолює Федір Веніславський. Я вдячний йому, він багато в чому нас підтримує і допомагає.

Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Кривоносом: відео 24 каналу

Ми разом з багатьма представниками інших силових відомств України, волонтерських та добровольчих рухів, з тими людьми, які безпосередньо самі займаються розвитком територіальної оборони, не чекаючи дій держави, опрацювали законопроєкт. У нашому розумінні він чітко визначає, що таке територіальна оборона. Але це – як Вавилонська вежа, коли тисячі людей спілкуються на різних мовах і один одного не розуміють, хоча всі говорять про територіальну оборону.

Тому цей законопроєкт важливий, аби як абетка – чітко розкласти хто і що робить, за що відповідає у питаннях щодо територіальної оборони. Починаючи від Верховного головнокомандувача, Президента України, закінчуючи останнім громадянином на найдальшому хуторі країни.

Людина від 16 до 60 років, можливо, і старша, якщо дозволяє стан здоров'я, може прийти і написати заяву в територіальну оборону. Пройти перевірку і стати її військовослужбовцем.

Організаційне ядро – це будуть кадрові військові, зокрема територіальної оборони. Інші будуть займатися протягом певного часу на вихідних. Ми плануємо, що протягом року від 40 до 48 днів в суботи та неділі люди займатимуться за різними напрямами підготовки, як індивідуальної, так і колективної. Ми передбачаємо, що просто людина прийшла і її треба готувати. Це специфічне завдання, яке треба вміти виконувати. Ці завдання не будуть стандартними по всій території України. Ми будемо це прив'язувати до нюансів того регіону, де перебуває бригада, батальйон або рота територіальної оборони. Звичайно, це треба обов’язково врахувати.

"Зброя військових ТрО має зберігатися у них вдома"

Наша позиція чітка: зброя військових територіальної оборони (ТрО) повинна зберігатися у них вдома. Але це не означає, що коли закон буде ухвалений, ми "роздамо цю зброю з машин". Люди повинні пройти перевірку та підготовку. Вони мають отримати цю зброю, коли їхнє приміщення буде обладнане сейфом і сигналізацією, відповідно до чинних законів України.

Є занепокоєння певних політсил, особливо представників Офісу Президента. Мовляв, ви що, зброю на руки? А хто буде відповідати? Шановні, а чого ви себе дурите? Хто відповів за 10 тисяч стволів у військовослужбовців-зрадників, які залишилися в Криму? Ніхто.

Наразі офіційно на руках в українців на території країни є 1 000 200 стволів. Це їх не лякає? А з 80 000, таку попередню чисельність територіальної оборони ми плануємо, не всі будуть мати зброю. Це ж просто профанація та намагання зірвати процес. Тому що політики не хочуть мати підготовлений та навчений народ, який спроможний сам себе захищати.

Чим тупіший народ, чим більше він "забитий", тим простіше ним керувати. От чого вони хочуть. А ми передбачаємо, що людина захищає себе, свій дім, свою вулицю, свій район або своє село. І знає свій район краще, ніж власну кишеню. І ніхто до неї просто так не прийде, тому що вона орієнтується краще. Вона навчена, чекає ворога у будь-який момент.

Чому зброя повинна зберігатися вдома? Бо принцип, за яким зброя повинна зберігатися у військкоматах або безпосередньо у відділках поліції – це все маячня. Адже ворог, який прийде на нашу територію, буде знати, де вона зберігається. І він буде наносити ураження саме туди. А ми як ті пальці – в потрібний момент озброєні зберемося в кулак і зможемо завдати удару.



Кривонос розкрив деталі створення територіальної самооборони / Фото 24 каналу

Завдання територіальної оборони – готовність до дії протягом 2 – 3 годин, а розгортання у повній системі – протягом доби. Але ви вже через 2 – 3 години готові, ви вже стали на позицію, визначену відповідно до ситуації, яка опрацьовується. Ми ж не розглядаємо територіальну оборону суто як військовий компонент. Це насамперед цивільно-військовий напрямок безпеки держави. Це не для Збройних сил, вони виконують свої завдання. Це для безпеки громад та громадян, які проживають в тилу. По-друге, ви захищаєте себе та свій дім, ви навчені. Ви постійно тренуєтесь на своїй території. Ви не допустите того свавілля, яке було на території Донбасу або Криму.

У 2014 році я як воєнний кореспондент бачив, що в Криму, Луганську, Донецьку та інших містах було багато людей, які були готові чинити спротив. Але вони не були організованими, навченими. Вони не мали легальної зброї, яку могли б застосувати. Не мали й наказу, якоїсь правової основи для того, аби це робити. Це поставило людей в умови, коли вони просто не могли чинити спротив організованим бандам, які захоплювали їхні міста.

Я наведу вам приклад Сватового. Таких прикладів небагато, але він є. У 2014 році, коли громадяни України, справжні патріоти, з мисливською зброєю та без зброї зібралися та не допустили туди "зелених чоловічків". Ось вам приклад активності територіальної оборони. Вони захищали себе та свою Україну всередині свого Сватового.

Але там вони координувалися місцевою владою.

Так. Тому ми і передбачаємо, що закон, це насамперед – цивільний напрямок. Тому що область керує цим процесом. Військові намагаються затягнути цей процес під себе та зробити чергове гарматне м'ясо для фронту, як це було в 2014 році.

Шановні, для ведення бойових дій, для війни є корпуси резерву, які повинні використовуватися та навчатися. А ми захищаємо людей там, де вони живуть. Вони самі себе захищають, вони спроможні. Українці завжди історично самі захищали свою територію, завдяки існуванню сотень та полків, максимально швидко підіймаючи патріотів, якщо це було потрібно. Так і ми намагаємося зробити.

Друга частина Що цікавить Росію в Криму: ексклюзивне інтерв'ю з Кривоносом

"ТрО – це не тільки військовий напрям"

Техногенні катастрофи

Крім того, ми передбачаємо, що територіальна оборона – це не тільки військовий напрям. Це якраз безпека районів, коли мовиться про техногенні катастрофи. Знову ж таки приклад. У нас в 2020 році була величезна кількість пожеж на території Київщини, Чернігівщини та Житомирщини.

Довідка. У першому півріччі 2020 року кількість пожеж у лісах України збільшилася втричі у порівнянні з минулим роком. Площа, яку охопив вогонь, зросла аж у 40 разів.

Ці пожежі гасили лише пожежники. Якби була створена територіальна оборона і вона б нормально існувала, можна було б використовувати цей ресурс. По-перше, людизавдяки патрулюванню просто би не дозволили цих підпалів. А я вважаю, що це були переважно підпали, аби сховати сліди незаконних вирубок. По-друге, ці люди могли б брати участь у ліквідації пожеж, тому що вони ці питання опрацьовували.



Руйнівна пожежа на Житомирщині / Фото Нацполіції

Боротьба з COVID-19

Наступне – це коронавірус. Що ми могли б зробити? У нас в Україні дуже багато медиків, які закінчили медичні заклади середнього та вищого рівня. Але вони не працюють. Їх також можна було б залучити до боротьби з епідемією.

"Те, що ми хочемо, поляки вже роблять"

Поляки почали значно пізніше, але вже створили територіальну оборону. В 2017 році вони ухвалили 2 закони – про територіальну оборону та її війська. У нас же закон об'єднує ці питання. Тому дуже важко ухвалити один закон, а два – то й взагалі, мабуть, неможливо буде. А одне без іншого не працюватиме. Поляки за 3 роки вже витратили 1 мільярд євро на створення територіальної оборони.

Ми пропонуємо нашим законопроєктом, з яким не погоджується ОП та ЗСУ, що територіальна оборона буде під міністром оборони, не у складі Збройних сил.

По-перше, це чисельність, яка впливає. По-друге, поляки також пішли цим шляхом. Вони створили 12 бригад і 5 територіальних центрів підготовки при Міноборони Польщі і в 2028 році передають їх до збройних сил, коли буде така спроможність.



ТрО Польщі допомагає ліквідовувати техногенну катастрофу / Фото Lokalna

Реально, у мене така ж позиція. Я маю досвід створення високомобільних десантних військ як начальник штабу ВДВ та створення Сил спеціальних операцій як перший заступник командувача ССО. Я розумію, як це створюється. Я двічі в своєму житті це пройшов. І розумію, на які граблі можемо наступати.

"Війська ТрО в Україні існують лише на папері"

У Збройних сил зараз завдання – вести війну і готувати частини Збройних сил до неї, проводити оснащення, навчання, застосовувати це на Сході. Збройним силам зараз не до того. Нехай вони займаються своїми бойовими частинами. А ми завдяки нашим патріотам та професіоналам, яких в наших лавах підготуємо та навчимо, зможемо створити продукт, який потім з часом, можливо, передамо.

У нас війська територіальної оборони існують на папері. Зокрема під час всіх навчань проводились збори – вони вкотре показали, що це йде для "галочки", для показухи.

У певних моментах там є якісь професійні відносини, але переважно люди, які брали участь в зборах територіальної оборони, повернулись звідти розчарованими. Туди йшли багато тих, хто пройшов фронт на Сході України. Вони мали певний бойовий досвід, а все зводилось чисто "для галочки" на рівні "шаблонства". Тому людей це відштовхнуло. Вони не вірять в те, що територіальна оборона під сухопутними військами, як пропонують це збройні сили, буде надалі розвиватися.

Довідка. Наразі війська територіальної оборони України підпорядковуються ЗСУ. Безпосереднє керівництво територіальною обороною держави здійснює начальник Генштабу – головнокомандувач Збройних сил України.

Крім розчарування і негативу, ці збори переважно не пройшли. "Картинку" для народу дали гарну, показали відео, показали шоу, це показали президенту. Але це – локшина на вуха власному народу. Нам брешуть і нічого вони не хочуть створювати, ні за що вони не хочуть відповідати.

Як зробити "картинку" ми всі чудово розуміємо: побігли туди, побігли сюди, вставай, рівняйсь, струнко, розійдись.

Позавчора приїжджали хлопці, які були на зборах. Вони мають 4-річний досвід у війні на Донбасі. Так от, вони сказали, що ніколи більше ніяких зборів. Тому що "бидляцьке" ставлення з боку офіцерів військкоматів до них, чистої води показуха, непрофесійне проведення занять – це відштовхує. Розумієте, коли військом приїжджає там на "Лексусі" чи іншому крутому авто до цих хлопців, коли він із запахом перегару розповідає, "що ви алкаші, ви тут нап'єтесь"…. Може він і нап'ється, але хлопці туди прийшли мотивовані. Оце скотське відношення до людей відштовхує.



Сергій Кривонос дав ексклюзивне інтерв'ю / Фото 24 каналу

Тому людей при створенні територіальної оборони треба підготувати. Спочатку ми готуємо тих, хто готує, а потім – інших. Систему треба створювати, train by training – "тренуй тих, хто тренує". Ми так само починали в ССО, готували людей по стандартах, які визначили ми. Тому ця система працює, я маю цей чудовий досвід, як воно має бути. І я розумію, як це зробити. Занепокоєння та небажання це створити – це гра на користь Росії. Якщо хтось з політиків розповідає, що територіальна оборона не потрібна, що це ризик для країни – шановні, тоді ви агенти Кремля, тільки так.

"Виховання політиків – це завдання держави"

Законопроєкт є, його вже розглядали в комітеті.

Був перший розгляд. Законопроєкт ще не зареєстрований, його повернули на доопрацювання. У понеділок, 5 жовтня, відбудеться вже остання зустріч. Хоча, думаю, що вже зустрічей ніяких не треба. Позиція певних людей про те, що треба з усіма узгодити – та скільки вже можна узгоджувати? Ми цей законопроєкт переписали разів 20, але все одно прийшли до того першого варіанту, який подавали ще в жовтні 2019 року.

Тому наша мета і моя особиста: президент повинен взяти цей законопроєкт, як він і обіцяв, і винести на розгляд, незважаючи, безпосередньо, на бажання чи небажання певних керівників, певних силових структур. Тому що силові структури відстоюють свою позицію для намагання, щоб воно було в допомогу. А я ще раз підкреслюю, що територіальна оборона – це не придаток Збройних сил, територіальна оборона – це народний щит спокою нашої країни.

Важливо Кривонос відповів, чи реальний вступ України в НАТО

Є певні політичні сили, які проти цього законопроєкту?

Звичайно.

Якщо про ОПЗЖ, то там усе зрозуміло. А хто ще проти?

Наведу приклад, в чому проблема. Колись я спілкувався з польськими сенаторами, і запитав: "Як так у вас трапляється, що поляки значно гоноровіше за українців і один одному чуби та вуса скубуть по повній програмі?" І щодо їхніх депутатів, то також. Але щодо ухвалення законів на користь держави – у них працює на "п'ятірочку". Вони мені просто відповіли: "Пане генерал, усе дуже просто. Пан з паном розбереться, але Польща понад усе". Тому що, ментально їхні політики все одно думають про свою країну, а наші політики, дуже багато думають не про Україну, а про свої кишені та про те, як розв'язати свої проблеми. Треба, знову ж таки повернусь, що і виховання політиків – це завдання держави.

Тут знаєте, це питання національної безпеки.

Абсолютно вірно.