Українцям для виїзду за кордон на авто знову потрібна "Зелена картка"
Джерело:НБУ
Від 28 квітня громадяни України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, повинні придбати поліс "Зелена картка". Від початку війни це правило для українців скасували, однак зараз воно знов дійсне.
У Нацбанку нагадали, що вартість полісу "Зелена картка" в Україні є нижчою, ніж у більшості країн. Крім того, процес оформлення "Зеленої картки" суттєво спростили через воєнний стан.
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За даними НБУ, 28 квітня 2022 року регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею. Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами.
Ми вдячні усім країнам, які із розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилися громадяни України. За 2 місяці українські страховики відпрацювали оптимальні умови придбання та користування таким полісом,
– сказала директорка Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук.
Що варто знати про "Зелену картку"
Сьогодні укласти договір міжнародного страхування "Зелена картка" можна зі знижкою 50% в українських страховиків. Вартість полісу залежить від:
- типу транспортного засобу,
- країни відвідування,
- терміну дії договору страхування.
Поліси видаються на мінімальний строк – 15 днів, максимальний – не перевищує 1 рік. Ціна на страховий поліс "Зелена картка" визначена МТСБУ і є однаковою для всіх страховиків.
Вартість полісу "Зелена картка" в Україні є нижчою, ніж у більшості країн. Країни-члени системи "Зелена картка" визнають українські електронні поліси, їх не потрібно роздруковувати та можна пред'являти з будь-якого гаджета.Довідка. "Зелена картка" – страховий сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах-членах міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".
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