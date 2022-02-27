Українцям у Німеччині продовжили термін перебування в країні

Жінки та діти через небезпеку виїжджають з України в країни ЄС. На фоні цього Німеччина прийняла рішення змінити правила перебування українців в їхній державі.

Українцям, які поїхали у Німеччину по безвізовому режимі, збільшили термін перебування. Замість звичних 90 днів, вони можуть перебувати в країні до 180 днів.

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З початку війни 368 тисяч українців виїхали в інші європейські країни, як повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у своєму твітері. Це інформація станом на 14:00. Оскільки у пунктах перетину постійні черги, зараз кількість вища.

Нагадаємо, що виїхати за кордон можуть лише жінки, діти та чоловіки, старше 60 років. Чоловіки від 18 до 60 років, за деякими винятками, не можуть покинути країну. Польща, яка найбільше прийняла біженців з України, готова прийняти українців навіть без закордонного паспорта.

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