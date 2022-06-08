Українцям повістки можуть вручати на роботі, вулиці та блокпостах, – Сухопутні війська

В Україні продовжується загальна мобілізація. Вона триватиме до завершення воєнного стану, тобто щонайменше 3 місяці.

Не всім зрозуміло, що потрібно робити за таких умов, тож у Сухопутних військах ЗСУ дали відповіді на найпоширеніші питання. Основне, що потрібно знати про мобілізацію, призов та повістки – читайте далі.

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Пріоритет у мобілізації

Наразі мобілізація в Україні відбувається за визначеними планами обсягами та термінами без зривів. З початком повномасштабної війни в Україні до військкоматів пішли першочергово високомотивовані громадяни, резервісти оперативного резерву першої черги та добровольці. Згодом виникла потреба в наборі фахівців дефіцитних спеціальностей з досвідом проходження військової служби.

Призов по мобілізації – обов'язковий для усіх військовозобов'язаних. Однак, існує черга. Спершу призивають мотивованих, з високими морально-діловими якостями та відповідною підготовкою.

Якщо громадяни з відповідним бойовим досвідом не дочекалися повістки, але мають бажання стати на захист України, вони звертаються до районних територіальних центрів комплектування або до обраної військової частини. Їх призивають туди.

Досвід проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною спеціальністю є обов'язковою вимогою для призовників. Тих, хто такого досвіду не має, спершу направляють на підготовку. Її проходять у спеціалізованих центрах – полігонах або на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Повістки

Вручення повісток відбувається через органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ чи організацій. Крім того, в українському законодавстві не заборонено вручати повістки у будь-якому місці після встановлення особи. Це означає, що посадові особи РТЦК можуть вручати повістки не лише за місцем проживання чи роботи, а й на вулиці чи блокпостах.

У повістці вказують дату та час прибуття до територіального центру для проходження медогляду. Якщо особа не з'явиться у відповідний час, на неї можуть накласти штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – від 1700 до 3400 гривень.

При порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, нацполіція може затримувати військовозобов'язаних та доставляти їх до центрів комплектування.

Крім того, у Кримінальному кодексі України передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За це передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Хто не підлягає мобілізації

Отримання повістки не означає, що особу обов'язково мобілізують. Виклик до центру комплектування – це насамперед перевірка облікових даних та проходження медогляду для визначення придатності до служби.

Є категорії осіб, яку не підлягають призову на службу під час мобілізації. Сюди входять:

працівники, заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями,

визнані особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби за висновком ВЛК на термін до 6 місяців з наступним проходженням комісії,

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років,

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років,

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років,

народні депутати України.

З повним переліком осіб, що не підлягають мобілізації, можна ознайомитися у відповідному законі.

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