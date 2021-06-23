Обирав пісню про Кримський міст: в Україну з гастролями знову їде "кримнашист" Баста

Російський репер Баста, який виступав в окупованому Криму, знову їде до Києва. Цього разу в українській столиці у музиканта заплановано 2 виступи: 25 та 26 червня.

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що "у Києві (Stereo plaza) заплановано концерт Васілія Вакуленка "Басти". Вже 27 червня Баста збирається приїхати до Одеси.

Зауважте Alyona Alyona записала трек з російським гуртом "Каста", який виступав в окупованому Криму

Вакуленку за законом мали б заборонити в'їзд до України, оскільки він становить загрозу національній безпеці, але ні,

– наголосив Стерненко.

За словами активіста, Басту "пускають в Україну попри те що: він обирав кращу пісню про Кримський міст, збудований окупантами, де у приспіві лунають слова "бажаний Кримській міст з'єднав 2 береги Росії".

"Він (Баста – 24 канал) раніше неодноразово гастролював у окупованому Криму, і коли його питали про заборону в'їзду на 3 роки через це, він казав що не розуміє чому так, а про приналежність Криму він не говорить", – зауважив Стерненко.

Окрім того, "коли Баста був у Києві вже цього року, і його небайдужий громадянин спитав за Крим, то він відмовився від пояснень, а натомість його охорона напала на чоловіка за це запитання".

Стерненко повідомив, що "серед нападників впізнали ростовського кримінального авторитета Андрєя Родіна "Полузвєря", який в санкційний список чомусь не потрапив".

Що ще відомо про пропагандистську діяльність Басти

Стерненко також розповів: "Баста знімався в окупованому Криму у фільмі "Кеди", де грав роль російського військового, що служить в нашому Криму".

"Цілком очевидно, що Баста зневажає нашу країну та громадян. Україна його цікавить тільки як територія, де можна заробити грошей", – заявив Стерненко.

Стерненко наголосив, що наразі Росія закрила свої кордони, однак "ми із впертістю камікадзе їх пускаємо". Вдома концерти Басти скасували через протиепідемічні заходи. Натомість виконавець приїхав заробляти в Україну.

"Гастролі кримнашистів – виклик для нашого суспільства. У влади ще є час виправити ситуацію та не принижувати цілу країну", – підсумував Стерненко.

Інцидент з Бастою у Києві: головне