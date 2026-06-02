У Києві уже відомо про 58 постраждалих. Із них 40 медики госпіталізували, зокрема, 2 дітей. На жаль, 4 людей загинули.
Пошкодження зафіксовані у різних районах міста. Зокрема, виникло загоряння на території АЗС, зруйновано житлові будинки, пошкоджено автомобілі та склади.
Масованого комбінованого повітряного удару зазнало також Дніпро. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 7 людей загинули, постраждали ще 35, в тому числі 3 дітей. Серед них хлопець 22 років, жінка 71 року та ще 2 людини у важкому стані. 20 людей госпіталізовані, зокрема 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.
На Полтавщині теж зафіксовано влучання ворожих ракет і безпілотників. Зокрема, у Лубенському районі внаслідок ударів пошкоджено підприємство та житлові будинки, є постраждалий.