"Україну накачують зброєю" і "загроза НАТО": Путін поговорив з Макроном

Володимир Путін провів розмову з Еммануелем Макроном. Політики обговорили Україну, зокрема питання озброєння та нібито загроз зі сторони НАТО.

На сайті Кремля заявили, що, обмінявшись думками про зусилля щодо боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в обох країнах, лідери зосередилися на обговоренні актуальних міжнародних тем, зокрема України.

Читайте також У Зеленського розкрили деталі розмови з Макроном

Деталі розмови Путіна та Макрона про Україну

Путін поскаржився французькому колезі на начебто порушення мінських угод зі сторони України. Мовляв, Київ нібито "загострює ситуацію на лінії зіткнення, потураючи західним країнам", які до того ж "накачують Україну сучасною зброєю".

Весь цивілізований світ має іншу думку – насправді Москва порушує всі домовленості та стягує війська до українських кордонів. Росію закликають припинити це через загрозу потужних санкцій.

Крім того, глава держави-агресорки вже традиційно говорив і про НАТО.

Президент наголосив на важливості негайного запуску міжнародних переговорів для вироблення юридично зафіксованих гарантій, що унеможливлять будь-яке подальше просування НАТО на схід,

– пишуть на сайті глави Кремля.

Свої побоювання щодо можливого розміщення потужностей Альянсу в Україні Путін висловив і Макрону. До слова, з цієї ж нагоди він бідкався і Джо Байдену. Однак наразився тобі на різку й категоричну відповідь.

Тут детально Ніхто не має права диктувати, – Байден відкинув вимогу Путіна щодо невступу України в НАТО

Тому очільник Кремля закликав Францію з "розумінням поставитися до висловлених ним занепокоєнь та взяти участь в обговоренні".

США про збільшення військової присутності на східному фланзі НАТО

Днями стало відомо, що у Вашингтоні розглядають можливість розміщення додаткового контингенту військ у східноєвропейських країнах Альянсу у випадку посилення агресії зі сторони Росії. Там також наголосили, що ведуть прямі перемовини щодо ситуації як з Києвом, так і з Москвою.

До речі, союзники України погрожують Росії: дивіться відео