Україну накрило туманом: в яких областях погана видимість

У ДСНС попередили про небезпечні погодні умови 6 листопада. Південно-східні та південні області накрило густим туманом. Також у кількох регіонах – надзвичайна пожежна небезпека.

В Укргідрометцентрі зазначили, що рівень небезпечності І – жовтий.

До теми Сонце, подекуди дощ та туман: прогноз погоди на 6 листопада

Видимість у регіонах, які накрив туман, сягає лише 200 – 500 метрів.

Які області перебувають в полоні туману:

Одеська,

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Донецька,

Кіровоградська,

Дніпропетровська.

Попередження про туман в Україні / Карта Укргідрометцентру

Напередодні в Одеському аеропорту скасовували рейси

Зазначимо, що напередодні сильний туман був на Одещині. Складна ситуація була на Одеському летовищі: частину рейсів довелось скасувати, а частину перенаправили на запасні аеродроми. Видимість у зоні посадки не перевищувала 400 метрів.

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В Україні також надзвичайна пожежна небезпека

Також в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 6 – 7 листопада. Таке попередження актуальне для Вінницької та більшості районів Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської та Донецької областей.