Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 26 травня

Погода в Україні у четвер, 26 травня, буде теплою та примхливою. На Півдні температура повітря прогріється до +26 градусів.

Сонячно та сухо буде лише на Заході. Жителям інших областей рекомендують захопити з собою парасольки. Синоптики прогнозують дощі та грози.

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Найтепліше буде в Одесі. Там обіцяють до +24...+26 градусів тепла. Найпрохолодніше – у Сумах (+18...20), а також – у Києві, Чернігові, Житомирі, Полтаві та Кропивницькому. За даними синоптиків, там температура повітря прогріється лише до +19...+21 градуса.

У Сімферополі прогнозують до +22...+24 градусів. Упродовж дня у Криму дощитиме.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко у соцмережі повідомила, що четвер 26 травня Україна прийматиме атмосферний фронт. Українська синоптикиня повідомила, що з Заходу на Схід мандруватимуть дощі. Подекуди – українцям доведеться миритися з грозами.

Північно-західний вітер знову посилиться до рвучкого. Температура повітря обіцяє не розчаровувати, протягом дня +18… +24 градуси, трохи свіжіше буде на північному сході. +16+20 градусів,

– заявила Діденко.

За даними синоптикині, в українській столиці пройде короткочасний дощ. Місцями можна очікувати грози. Тому виходити з дому без дощовика або парасолі точно не варто. Вітер буде поривчастим. Подекуди сягатиме 15 – 18 метрів за секунду. Упродовж дня температура повітря у Києві прогріється максимально до +22 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +23...+25

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +19...+21

Вінниця – +21...+23

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +19...+21

Суми – +18...+20

Полтава – +19...+21

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +21..+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +19...+21



Прогноз погоди на 26 травня / Карта Укргідрометцентру