Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 26 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 26 травня, буде теплою та примхливою. На Півдні температура повітря прогріється до +26 градусів.
Сонячно та сухо буде лише на Заході. Жителям інших областей рекомендують захопити з собою парасольки. Синоптики прогнозують дощі та грози.
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Найтепліше буде в Одесі. Там обіцяють до +24...+26 градусів тепла. Найпрохолодніше – у Сумах (+18...20), а також – у Києві, Чернігові, Житомирі, Полтаві та Кропивницькому. За даними синоптиків, там температура повітря прогріється лише до +19...+21 градуса.
У Сімферополі прогнозують до +22...+24 градусів. Упродовж дня у Криму дощитиме.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко у соцмережі повідомила, що четвер 26 травня Україна прийматиме атмосферний фронт. Українська синоптикиня повідомила, що з Заходу на Схід мандруватимуть дощі. Подекуди – українцям доведеться миритися з грозами.
Північно-західний вітер знову посилиться до рвучкого. Температура повітря обіцяє не розчаровувати, протягом дня +18… +24 градуси, трохи свіжіше буде на північному сході. +16+20 градусів,
– заявила Діденко.
За даними синоптикині, в українській столиці пройде короткочасний дощ. Місцями можна очікувати грози. Тому виходити з дому без дощовика або парасолі точно не варто. Вітер буде поривчастим. Подекуди сягатиме 15 – 18 метрів за секунду. Упродовж дня температура повітря у Києві прогріється максимально до +22 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +23...+25
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +19...+21
Вінниця – +21...+23
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +20...+22
Чернігів – +19...+21
Суми – +18...+20
Полтава – +19...+21
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +21..+23
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +19...+21
Прогноз погоди на 26 травня / Карта Укргідрометцентру