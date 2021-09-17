На Україну насувається третя хвиля COVID-19 і карантин посилиться. В українських лікарнях так і не з'явилися кисневі станції, необхідні для людей з важкою формою COVID-19.

А значить, ліжок в лікарнях може не вистачити, і нам знову загрожує колапс медичної системи. Ми вже зрозуміли, що з 28 мільярдів гривень додаткових надходжень в бюджет фракція Зеленського не збирається виділяти ні копійки на підтримку підприємців.

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Так, краще покласти ще більше асфальту, а зверху намазати ще одним шаром асфальту. Дивний спосіб боротьби з коронавірусом від української влади.

Але що держава може зробити для бізнесу, окрім фінансової допомоги?

Визначити прозорі правила гри, а саме — юридичні підстави допуску працівників на роботу під час карантину. Зараз правила роботи — це юридична відповідальність окремої компанії. А отже її власник ризикує наразитися на перевірки й судові позови. Причому це станеться при спробі реалізувати озвучене рішення Уряду — про те, що бізнес може працювати, якщо вакциновано понад 80% його працівників.

Якщо ці питання не будуть врегульовані – то бізнесу або доведеться іти на ризики, або знову закриватися. Будемо працювати, щоб максимально коректно виписані правила роботи в час карантинних обмежень, – не добивали український бізнес.

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Так, темпи вакцинації значно повільніші, ніж хотілося б. Але Уряд не має заважати вакцинованим українцям працювати та заробляти під час локдауну.

Українці повинні мати можливість заробляти навіть під час локдауну / Фото Pixabay

Зрештою, саме з їхніх податків наповнюється бюджет і фінансується та ж медицина.