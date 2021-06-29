На Україну насуваються страшні грози та шквальний вітер
29 червня 2021 , 12:16Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики попередили про значне погіршення погодних умов на всій території України. Через це рятувальники вже оголосили перший рівень небезпечності.
Негода лише частково омине південні області. На решті території – грози та град.
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Де чекати негоду
Синоптики заявили, що до кінця 29 червня в Україні буде град, зливи, грози та шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Сприятливі погодні умови будуть лише на:
- Одещині;
- Миколаївщині;
- Херсонщині;
- в окупованому Криму.
Негода прийде в Україну 29 червня / Фото Укргідрометцентру
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