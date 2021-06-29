На Україну насуваються страшні грози та шквальний вітер

Синоптики попередили про значне погіршення погодних умов на всій території України. Через це рятувальники вже оголосили перший рівень небезпечності.

Негода лише частково омине південні області. На решті території – грози та град.

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Де чекати негоду

Синоптики заявили, що до кінця 29 червня в Україні буде град, зливи, грози та шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Сприятливі погодні умови будуть лише на:

Одещині;

Миколаївщині;

Херсонщині;

в окупованому Криму.



Негода прийде в Україну 29 червня / Фото Укргідрометцентру

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