В Україну невпинним потоком прямують тонни вантажів гуманітарної допомоги

Увесь цивілізований світ підтримує Україну, яка героїчно протистоїть військовій агресії Росії. З перших днів війни сюди невпинно прямують тонни вантажів гуманітарної допомоги.

За інформацією Держприкордонслужби України, в пунктах пропуску на західному кордоні щодня оформлюють автомобілі, якими для нашої армії та постраждалих від війни доправляють допомогу. Мовиться про десятки, а то й сотні машин.

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Зокрема, гуманітарна допомога передбачає продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни та одяг.

Лише за останню добу, за інформацією Держприкордонслужби, підрозділи охорони кордону Західного регіонального управління забезпечили пропуск 803 автомобілів з гуманітарними вантажами.



В Україну їдуть тонни вантажів гуманітарної допомоги / Фото з фейсбуку Держприкордонслужби

Загалом з початку війни прикордонники здійснили пропускні операції щодо 6056 автомобілів з гуманітарною допомогою.

Раніше в Офісі Президента повідомили, що з перших днів березня в Україну ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначив, що лише за одну добу, 9 березня, на митниці оформили приблизно 5 тисяч тонн вантажу.

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