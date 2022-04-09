В Україну повернеться одна з найшанованіших святинь Софії Київської, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що до України повернеться одна з наших головних святинь. Мовиться про ікону святого Миколи (Мокрого).

Про це глава держави повідомив у своєму новому зверненні щодо результатів 45-ї доби війни з Росією, пише 24 канал.

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В Україну повернеться одна з найшанованіших святинь Софії Київської

За словами президента України, на цю новину чекало безліч українців. Ікона святого Миколи (Мокрого) – це перша чудотворна ікона Русі, дна з найшанованіших святинь Софії Київської.

Зеленський зауважив, що влада довго працювала над тим, щоб повернути її. Але за рішенням ієрархів, духовенства та вірних Української православної церкви США, ікона вивезена з України під час Другої світової війни, повернеться додому.

Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом. Фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну усе наше. Усе українське,

– підкреслив президент України.

Він також додав, що Україна неодмінно поверне справедливість – повний контроль над землею.

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