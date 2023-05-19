Бабуся з жахом згадує, що довелося пройти: 14-річну Вероніку, яку вкрали росіяни, повернули

В Україну повернули ще одну дитину, яку окупанти незаконно вивезли на територію країни-агресорки. 14-річна Вероніка нині вже перебуває вдома.

Повернути ще одну дитину додому допоміг Офіс Уповноваженого. Бабуся дівчинки з жахом згадує, що довелося пройти, аби її онучка знову була в Україні.

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14-річну Вероніку повернули додому

Вероніка опинилася в Росії після того, як в Україну вдерлася країна-терористка. Нині дівчинка вже перебуває вдома. Її бабуся з жахом та сльозами на очах згадує, що довелося пройти, аби повернути онуку на рідну землю.

Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала жінка, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося,

– зазначив омбудсман Дмитро Лубінець.

14-річна Вероніка нарешті вдома в Україні / фото Дмитро Лубінець

Тепер дівчинка пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу – як медичну, так і гуманітарну. До речі, приємним сюрпризом після повернення на рідну землю вже став корисний подарунок для полегшення здобуття освіти рідною мовою.

"Працюємо для того, аби повернути додому кожну українську дитину і покарати тих, хто їх вивозить та тримає в заручниках на чужій території!" – наголосив Лубінець.

Троє українських дітей, яких вкрали росіяни, повернулись додому

Нещодавно до України повернулись троє дітей, яких раніше вивезли росіяни. Вони не бачили рідних близько пів року. Дорога дітей зайняла 15 днів.

Дідусь однієї з дівчаток розповів, що не бачив дитину з жовтня. Він подякував усім, хто допоміг з поверненням дітей.

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповідала, щоОфіційно відомо про зникнення 19 393 дитини. Наразі вдалося повернути 361 з них.