В Україну повернули тіла 250 полеглих захисників

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців. Їх перевезуть до визначених державних установ.

Про це 2 серпня повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ). На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з 6 напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території Росії.

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В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців

На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар'їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки,

– ідеться в повідомленні.

Відомо, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

В КШППВ повідомили, що репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

"Тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання", – додали там.